Pescara abbraccia Race for the Cure: una domenica rosa

PESCARA. In piazza per sostenere e promuovere la prevenzione del tumore al seno ed in generale delle patologie oncologiche della donna. Dopo i tre giorni dedicati alle visite gratuite della Carovana Rosa (effettuate 239 visite specialistiche e prestazioni clinico-diagnostiche) Pescara si appresta ad abbracciare la "Race for the Cure Virtuale Europea 2020”, domenica 27, dalle 10 alle 18,30 in piazza della Rinascita. Una domenica rosa.

L'anno scorso l'inziativa ebbe grande successo con l'adesione e la partecipazione di migliaia di famiglie a una maratona tutta rosa e ad altre iniziative. Quest'anno, a causa delle restrizioni Covid, il comitato Abruzzo di Komen Italia ha comunque voluto mantenere accesi i riflettori sui tumori del seno, restando sempre al fianco delle Donne in Rosa della Regione con una serie di iniziative e incontri.

L’ evento proietta Pescara fra le città europee che nel weekend animano la versione virtuale ed a distanza della “Race for the Cure Virtuale Europea 2020” - l’unica possibile in tempi di pandemia - unite nella comune mission di accendere i riflettori su una patologia oncologica complessa, che ogni anno colpisce oltre 50mila donne in Italia e che va contrastata con un’arma preziosa: la diffusione della cultura della prevenzione. Per iscriversi e sostenere la Race for the cure occorre andare su www.raceforthecure.it

La manifestazione inizia alle 10 con i saluti di autorità e organizzatori, poi entra nel vivo con una tavola rotonda sulla Prevenzione dei tumori del seno : partecipano il professor Ettore Cianchetti, la dottoressa Simona Grossi, il dottor Alberto Bafile, il dottor Maurizio Brucchi ed il dottor Marino Nardi. Le conclusioni sono delll’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

A seguire, il programma prevede lo svolgimento di una serie di attività sportive organizzate da associazioni “friends of Komen Italia” alle quali è possibile partecipare gratuitamente, dopo la prenotazione sul posto. Dalle ore 12,15 alle ore 13 si svolge una sessione di Zumba, a cura della palestra A&G Bodypower; dalle 14 alle 15 è prevista una sessione di Fascial Body Mind a cura dell’Associazione ISA; dalle 15 alle 16 l’attività di Nordic Walking, sempre a cura di ISA; dalle 16 alle 17, spazio dedicato alla Biodanza con Spazio Donna Abruzzo e dalle 17 alle 18 il Tai Chi con l’Associazione G.A.I.A.

In seguito, è prevista la partecipazione dell'allenatore della Pescara Massimo Oddo e di alcuni giocatori della squadra ed alle 18,30 la manifestazione si conclude con un momento musicale dedicato alle Donne in Rosa con Piero Mazzocchetti e con i saluti del sindaco Carlo Masci.

“Lo scorso weekend l’abbiamo dedicato alla prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere ed alla tutela della salute femminile”, ricorda Isabella Marianacci, presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia, “è stato un risultato particolarmente significativo, visto il momento complesso che stiamo attraversando, in cui gli screening oncologici hanno subito fortemente i contraccolpi della pandemia. Il bellissimo ricordo delle emozioni vissute lo scorso anno ed i fotogrammi di Pescara avvolta in una nuvola rosa durante la prima edizione della “Race for the Cure” targata Abruzzo”hanno alimentato l’entusiasmo nel portare avanti i nostri progetti in questi mesi. Per questo vi invitiamo a partecipare all’evento". (a.mo.)

