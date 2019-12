Pescara, bagno di Natale del sindaco in mare / VIDEO

PESCARA. Che fisicaccio il sindaco Carlo Masci! Sfida il freddo e mantiene la tradizione, tutta sua per carità, del bagno in mare nel giorno di Santo Stefano. E questa volta lo ha fatto in compagnia di Totò Martorella, ex calciatore del Pescara che si è dato alla politica (è stato assessore provinciale del Lavoro) e che ora è presidente dell'Associazione sportiva Curi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il sindaco si tuffa in mare a dicembre, e urla per il freddo Carlo Masci mantiene la tradizione (tutta sua) nel giorno di Santo Stefano a Pescara insieme a Martorella (da fb)

E' in realtà stato Martorella ad accettare la sfida che il sindaco gli aveva lanciato. In un post l'ex biancazzurro rivela che Masci gli aveva scritto: "Totò, ho visto che hai fatto il bagno a novembre. Avrai fatto pure il gol in tutte le categorie, voglio vedere se riesci a fare il bagno in ogni mese”... E così è stato.

Di mattina, quando la temperatura è un po' salita (ma sempre rigida), i due si sono ritrovati sulla spiaggia in costume da bagno e si sono tuffati fra le onde non troppo invitanti. Sistemando prima a riva un telefonino in modo che potesse riprendere tutta la scena e da poterla poi postare.

Nel video si sentono così sindaco e Totò urlare. Non di piacere, ma per l'acqua che dev'essere stata gelida stando anche a quanto appaiono pallidi e sconvolti (ma sorridenti) al loro ritorno. "A Pescara si può", scrive Masci su Facebook battezzando uno slogan che in tanti a questo punto si augurano di rivedere in piena estate, senza i divieti di balneazione.