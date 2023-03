Ruba vestiti in un negozio del centro, 42enne arrestato

PESCARA. Entra in un negozio di abbigliamento del centro, inizia a provare vari vestiti e ritenendo di passare inosservato ne nasconde alcuni nello zaino, prima di allontanarsi dal negozio. Viene invece notato dal personale dell’esercizio e parte la telefonata al 113, i poliziotti intervengono subito e arrestano il ladro.

Gli agenti riescono infatti a rintracciarlo subito e lo trovano con la merce rubata a cui aveva appena tolto il dispositivo antitaccheggio. L'uomo, un 42enne di origine polacca, è ora in attesa dell’udienza di convalida del giudice.

L'arresto è avvenuto nella giornata di ieri, nel corso dell’attività di controllo del territorio, da parte della Squadra volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo. Gli agenti hanno identificato oltre 170 persone e controllato 72 veicoli.

Nell’area limitrofa alla stazione ferroviaria sono stati trovati oltre 20 grammi di hashish grazie all’attività di controllo posta in essere con l’aiuto del cane antidroga della Polizia di Stato. Sono stati altresì segnalati in Prefettura tre giovani trovati in possesso di droga.