Studenti dall'estero per imparare la tecnologia Fater

PESCARA. Fater è stata scelta per ospitare la seconda edizione della Summer School on Science-Based Formulation organizzata dal Dipartimento di chimica dell’Università di Bari “A. Moro” e il Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI). Per questo motivo dal 18 al 21 settembre il Business Campus di Pescara, sede del gruppo Fater, ospita 30 studenti internazionali per permettere loro di approfondire argomenti quali i fondamenti della chimica dei tensioattivi, la scienza delle schiume e degli adesivi, la fenomenologia del dewetting, i concetti fondamentali sul modello HDL, la formulazione di emulsioni, di micro-emulsioni, l’utilizzo appropriato di solventi e la formulazione dei prodotti per la cura della persona, i metodi di caratterizzazione di sistemi colloidali e la stabilità delle formulazioni.

La scelta di coinvolgere Fater - joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter&Gamble, leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e dei prodotti per la cura della casa - non solo come azienda ospitante, ma soprattutto come partner della Summer School, è stata incentivata dal grande know-how dei ricercatori che lavorano nel Business Campus di Pescara e dalla disponibilità di Fater a condividere le proprie attrezzature e i propri laboratori per consentire lo svolgimento di lezioni sperimentali.

La formulazione è un ambito accademico ancora poco trattato dalle università, nonostante l’Italia sia all’avanguardia in questo settore in moltissime industrie, dalla chimica farmaceutica all’alimentare alla cosmetica, passando per l’edilizia. Per questo motivo, iniziative come la Summer School rappresentano un momento importante per la formazione di chi in futuro potrà contribuire a innovare questa materia.

“Siamo lieti di accogliere nel nostro Campus le migliori menti nell’ambito della formulazione in occasione della Summer School on Science-Based Formulation” ha dichiarato Stefano Resta, Head of Technology Upstream and Open Innovation di Fater. “In Fater abbiamo una forte vocazione per la ricerca e lo sviluppo di prodotti in grado di migliorare la vita delle persone e iniziative straordinarie come questa ci offrono l’opportunità di fare sistema con il mondo accademico, stimolandoci nell’individuare prodotti e soluzioni all’avanguardia. Un circolo virtuoso con benefici per i nostri consumatori, ma anche per i giovani che hanno la possibilità di toccare con mano la realtà della nostra azienda e fare networking, aprendo così la possibilità di intraprendere future collaborazioni”.

“La collaborazione tra Università ed Imprese è una parte fondamentale dello sviluppo scientifico” ha dichiarato il docente Gerardo Palazzo direttore del Dipartimento di Chimica dell’ Università di Bari che a tale proposito ripropone una citazione di Louis Pasteur (un chimico): “Non esiste una ricerca di base da un lato e una ricerca applicata dall'altro. Esistono la ricerca e le sue applicazioni, legate tra loro come il frutto dell'albero è legato al ramo che lo ha generato”.

Lo sviluppo delIa Scienza delle Formulazioni riveste un ruolo preminente tra le attività del Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI) che in questo campo fornisce un punto di riferimento autorevole per collaborazioni internazionali e per il mondo industriale, offrendo un completo panorama di esperti, strutture e tecnologie.

Durante questi tre giorni, gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a lezioni frontali con i massimi esperti internazionali nel campo della formulazione come Steven Abbot, Direttore del TCNF rinomata società di consulenza industriale, il docente Jean-Marie Aubry dell’Università di Lille, esperto di applicazioni dell’HLD nel campo della chimica colloidale, Stefano Scialla, manager industriale e professore all’Università Campus Biomedico, Tobias Halthur Chief Scientific Officer di C.R uno dei laboratori di formulazione per industria più quotati in Europa, il docente Gerardo Palazzo, Direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari “A. Moro”, il docente Luciano Galantini, Direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università “La Sapienza” di Roma e il docente Luigi Paduano Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università “Federico II” di Napoli.

Il ciclo di lezioni sarà completato con i risultati di recenti ricerche sui meccanismi di azione di formulazioni antivirali presentati da Helena Mateos (Università di Bari) e sui fenomeni di dewetting presentati da Michele Baglioni (Università di Siena). Gli studenti hanno inoltre la possibilità di prendere parte a lezioni sperimentali nei laboratori di Fater, per unire la teoria alla pratica. I profili dei partecipanti alla Summer School spaziano da studenti in PhD in chimica di università sia italiane sia europee a ricercatori provenienti da varie industrie, dalla cosmetica alla produzione di tensioattivi e di polimeri, dai coloranti ai fine chemicals, con partecipanti europei e statunitensi.