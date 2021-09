Vaccino antinfluenzale, disponibile il formato spray per i più piccoli

L’AQUILA. L'Abruzzo ha quest'anno a disposizione « 15mila dosi di vaccino antinfluenzale spray per i più piccoli: lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, sottolineando come «vaccinarsi contro l’influenza stagionale resta importantissimo, soprattutto per le fasce di popolazione considerate più a rischio».

La Regione partirà con le somministrazioni delle dosi di vaccino con un obiettivo preciso: «Lo scorso anno abbiamo raggiunto una media del 65 per cento di vaccinati contro l’influenza rispetto alla popolazione target (cioè da immunizzare)»,spiega l’assessore, «un record che quest’anno puntiamo non solo ad eguagliare, ma anche a migliorare ulteriormente». L’obiettivo è quello di spingersi il più vicino possibile al 95 per cento dei fragili vaccinati, considerata una percentuale di copertura ottimale. «Immunizzarsi contro l’influenza stagionale è fondamentale soprattutto con la pandemia da Covid-19 ancora in corso», prosegue Verì, «perché questo può consentire ai nostri medici di migliorare e accelerare ulteriormente la diagnosi del Covid» ragionando per esclusione, nel caso in cui un vaccinato contro l’influenza dovesse manifestare sintomi come febbre alta e spossatezza.

Secondo l’assessore Verì, inoltre, accelerando i tempi della diagnosi differenziale sarà possibile ridurre anche i tempi di presa in carico e di cura dei pazienti.

Oltre al denaro necessario per l’acquisto delle fiale, la Regione ha stanziato altri 600mila euro per l’attivazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale. (d.b.)

