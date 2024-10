Visite gratis alle donne con la campagna del Nastro Rosa

PESCARA. Si apre ufficialmente la campagna del ‘Nastro Rosa 2024’ organizzata dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori-Sezione di Pescara che, a partire da oggi (1° ottobre) e fino a metà novembre, consente a centinaia di donne di effettuare gratuitamente lo screening senologico negli ambulatori di Casa Lilt, in via Lo Feudo, all’interno della Cittadella della Legalità, e poi durante tre grandi eventi in piazza.

“Le prenotazioni possono essere effettuate già il 5 e 6 ottobre, quando siamo in piazza Della Rinascita, a Pescara, e poi telefonando ai numeri 389.4433423, oppure 338.2488351, o ancora 338.8666472. L’obiettivo è visitare quante più donne possibile, di età comprese tra i 25 e i 49 anni, e poi le ultrasettantenni, per fare prevenzione secondaria”, spiega il presidente Lilt, Marco Lombardo, coordinatore della Lilt Abruzzo.

E l’ex presidente del Tribunale Angelo Bozza, promotore della realizzazione del Presidio Lilt all’interno del Palazzo di Giustizia, aggiunge: “Ciò che abbiamo inaugurato durante l’estate è stato frutto della collaborazione con il tribunale e con la Procura, con i magistrati Bellelli e Mantini, e penso che abbiamo messo in piedi una collaborazione virtuosa, bellissima e utile. Sappiamo che c’è già una straordinaria affluenza di operatori della Cittadella e delle loro famiglie per effettuare gli screening e ritengo che si debba proseguire lungo questo percorso”.

L'assessore allo Sport Patrizia Martelli ricorda che il Comune di Pescara accende di rosa la torre civica, dal 1° al 6 ottobre, per sottolineare quanto sia importante fare prevenzione per scongiurare l’insorgere di una malattia oncologica o, comunque, per scoprire la presenza di una neoplasia quando ancora il tumore è piccolissimo "perché ricordiamo che quando un tumore ha una dimensione inferiore a 1 centimetro è perfettamente curabile e il paziente guarisce completamente".

