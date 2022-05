Abruzzo in festa, Ciccone vince la tappa del Giro d'Italia

L'Abruzzo è in festa per Giulio Ciccone. Fuga vincente del teatino della Trek Segafredo che si è aggiudicato la quindicesima tappa del Giro d'Italia da Rivarolo a Cogne di 177 chilometri. Gran bella impresa dell'abruzzese quest'oggi, che replica l'arrivo in solitaria a Sestola del Giro 2016. Secondo posto, staccato di un minuto e mezzo, per Santiago Buitrago, mentre il terzo posto se lo è aggiudicato Antonio Pedrero. Invariate le prime posizioni della classifica generale, con Carapaz sempre in maglia rosa.