Al via i campionati regionali giovanili di Calcio a 5

PESCARA. Novembre sarà il mese del via ai campionati regionali giovanili di Calcio a 5. Ieri sera a Città Sant’Angelo la presentazione dei calendari dei tornei Under 19, Under 17 e Under 15, che tra il 5, il 12 e il 13 novembre prossimi torneranno tutti in campo. Per la prima volta, si gioca anche la Coppa Abruzzo Under 15 Femminile, di cui è stato presentato il tabellone.

La serata dedicata alle giovanili di futsal è stata aperta dai saluti di Marco Ferrante, del coordinamento Settore Giovanile e Scolastico regionale, e Claudio Di Pierdomenico, responsabile dell’attività regionale giovanile di Calcio 5 LND Abruzzo.

Salvatore Vittorio, responsabile del Calcio a 5 ha ringraziato le società: “Continua, grazie all’impegno delle società, la crescita del movimento del futsal abruzzese, a partire dai vertici fino ad arrivare alla base, con i campionati dei più giovani. Numeri e qualità del movimento continuano a dare ragione ai progetti che la LND Abruzzo porta avanti. Rispetto è la nostra parola chiave. Quest’anno abbiamo intenzione di fare un lavoro molto strutturato sulle Rappresentative regionali grazie a uno staff importante e rinnovato”.

Durante la serata premiate con la Coppa disciplina le società Atletico Roccascalegna (Under 19) e Tombesi Ortona (Under 17).