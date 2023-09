Avezzano al gran completo per la trasferta di Vastogirardi

AVEZZANO. Avezzano al gran completo domani pomeriggio in Molise sul campo del Vastogirardi: Ferazzoli con tanti (graditi) dubbi da sciogliere per attingere al meglio nei folti ranghi. Tornano a disposizione, in avanti, due elementi di spessore, assenti per infortunio domenica scorsa: Senesi a sinistra e Bolo sul versante opposto. Rientri di qualità che potrebbero spostare in modo decisivo gli equilibri di una gara da prendere con le molle anche in virtù di una tradizione poco propizia alla luce dei confronti precedenti.

Vastogirardi è la lusinghiera espressione calcistica di un piccolo centro del Molise, capace di farsi largo e conquistare un palcoscenico rispettabile come la serie D. Campo nuovo, in manto sintetico, dove è annunciata una buona rappresentanza di tifosi biancoverdi per i quali sono a disposizione, nel complesso, 250 biglietti.

“Il Vastogirardi”, dichiara l’allenatore Ferazzoli, “gioca bene al calcio e ha nel centrale difensivo Ruggieri il vero regista della squadra che si avvale di altri forti elementi come Fontana e Caon. Una gara difficile ma se noi riusciamo a mantenere alta la tensione siamo in grado di fare bene contro chiunque. Come approccio, lo ripeto ancora, non sottovalutiamo nessuno e tutte le partite sono uguali”.

L’abbondanza della rosa, salutata ovviamente con larga benevolenza, pone al mister diversi dubbi in merito ai nodi da sciogliere. “Farò le scelte in funzione delle esigenze della gara e nell’interesse del collettivo. Come già detto in precedenza, non considero il modulo scelto un dogma; però, fin in quando ci sono i risultati, non c’è motivo di grandi cambiamenti, fermo restando che tutto dipende dall’evoluzione della gara. Il campo in sintetico? Nessun problema, oggi per i calciatori è quasi la normalità”.

In avanti, come sempre, la punta sarà Roberti, cecchino biancoverde con 3 gol all’attivo e ‘giustiziere’ della Sambenedettese con una doppietta che ha scaldato i cuori della tifoseria. Scalpita anche Ortolini, attaccante da pochi giorni approdato ad Avezzano, che domenica scorsa si è procurato il calcio di rigore che è valso il pareggio dei biancoverdi.

“Ortolini”, dice, Ferazzoli, “oltre all’episodio del penalty, ci ha dato più peso in avanti, consentendoci di portare più giocatori in area avversaria. Sappiamo cosa ci può dare e quando sarà al meglio della condizione sarà ancora più incisivo”. Cosa che ci hanno detto le prime 3 giornate di campionato sul girone? “Non c’è nulla di scontato, ogni gara è diversa dall’altra, tutti possono vincere, è il fascino del calcio. Chiaro poi che alla distanza le più attrezzate come Sambenedettese, Chieti, Campobasso e Roma City possono dire la loro”.