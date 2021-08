Castel di Sangro: al via il ritiro del Napoli, boom di tifosi e turisti

CASTEL DI SANGRO. Green pass o tampone negativo in mano e sostenitori al Patini a tifare per il Napoli calcio. Questo pomeriggio la squadra partenopea è arrivata a Castel di Sangro dove è stato già allestito il “Villaggio Napoli - settimana del convegno” e preparato lo stadio Patini per allenamenti e amichevoli. Ed è boom di tifosi (e turisti) in Alto Sangro. In mattinata i calciatori, guidati da mister Luciano Spalletti, sono stati prima a Rivisondoli, nella struttura ricettiva della zona termale dove giocatori e staff alloggiano, e nel pomeriggio scendono in campo per i primi passaggi con il pallone a Castel di Sangro. Il Napoli è in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo - dopo la prima tranche a Dimaro - che durerà fino al 14 agosto. La squadra di Spalletti, accolta dal sindaco Angelo Caruso, è giunta a Castel di Sangro dopo aver appreso della positività al covid19 di Filippo Costa, difensore azzurro che non ha mai giocato con la prima squadra in questi due anni ed è stato in prestito al Bari e alla Virtus Entella. Costa è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo aver accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continua l'attività secondo le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali.

Da domani, poi, al palazzetto dello sport apre “Villaggio Napoli” con incontri e approfondimenti sul mondo dello sport. Al Patini, dove si svolgono gli allenamenti, ci sono dei varchi di accesso al pubblico monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigila affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione, sia la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi viene misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non sono ammessi. Ogni tifoso, che deve essere munito di Green pass o tampone negativo, potrà scegliere l’evento al quale partecipare tramite il sito del Napoli calcio, fornendo i propri dati personali e ricevendo, se approvato, il voucher per assistere all’allenamento scelto. Ogni codice consente l’ingresso di una sola persona e ogni tifoso può richiedere al massimo due posti per ogni allenamento. Da domani gli allenamenti si svolgono sia la mattina, alle 10, sia il pomeriggio alle 17.30. Quest’ultimo

però sarà a porte chiuse.

Questi i convocati: Contini, Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Elmas, Fabian, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero, Zielinski, Insigne, Machach, Osimhen, Petagna, Politano, Tutino, Zedadka. Il programma del Napoli prevede due test in Abruzzo: l'8 agosto alle 17.30 giocherà contro l'Ascoli, mentre il 14 il ritiro si chiuderà con un'amichevole di cui non si conosce ancora l'avversario. Il Napoli ha contattato il Perugia, che però l'8 agosto ha il turno preliminare di Coppa Italia contro il Sud Tirol: se dovesse passare allora giocherebbe la Coppa Italia e la squadra di Spalletti affronterebbe un'altra squadra tra le eliminate nel preliminare di Coppa.