PESCARA. Giovani calciatori al cinema per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza. Saranno i ragazzi della Folgore Delfino Curi Pescara e della Curi Pescara gli atleti scelti dalla Lega nazionale dilettanti per un momento di riflessione sul tema dell’accoglienza, un tema importante e delicato dei nostri tempi.

Attraverso una collaborazione tra la LND e la 01 Distribution, anche in Abruzzo ci sarà un momento di riflessione sul tema attraverso la visione del film che tratta il delicato tema dell'emigrazione africana verso l'Europa, “Io Capitano”, diretto da Matteo Garrone e che alla 80a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro ha vinto il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista, Seydou Sarr.

I partners sportivi della manifestazione sono le due società Asd Folgore Delfino Curi Pescara e Asd Curi Pescara, che hanno coinvolto i loro ragazzi di prima squadra, Under 19, Under 17 e Under 15, presenti domani pomeriggio al Cinema Massimo di Pescara alle 16,30 per vedere il film e vivere un momento di confronto sul tema della giornata. Saranno presenti anche tante autorità civili e militari del territorio.

Il Comitato regionale LND Abruzzo continua il suo percorso di sensibilizzazione alle tematiche sociali, sia territoriali che nazionali, e attraverso l’Area di Responsabilità sociale (responsabile è Dora Bendotti) vuole trasferire alle nuove generazioni messaggi forti e chiari di uguaglianza, fratellanza e solidarietà, perché solo attraverso questi valori è possibile costruire un futuro migliore.