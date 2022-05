Giulianova-L'Aquila, la finale play off spostata a Pescara

PESCARA. La Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, a seguito di una riunione con le società coinvolte, ha optato per la variazione dell'impianto sportivo che ospita la finale play off di Eccellenza Giulianova-L'Aquila 1927 e che consente di strappare il pass per le fasi nazionali.

L'incontro in programma domenica 22 non si disputa più allo stadio "Leonardo Petruzzi" di Città Sant'Angelo, ma allo stadio "Adriatico - G. Cornacchia" di Pescara. Fischio d’inizio posticipato di mezz'ora, in programma alle ore 17.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i tempi e le modalità per la vendita dei biglietti che consentiranno di assistere al match.