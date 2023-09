Il derby d'Abruzzo va al Chieti: L'Aquila sconfitta 1-0 allo stadio Angelini a causa di una disattenzione nel reparto difensivo di cui approfitta Forgione che segna al nono del primo tempo.

Delle altre due abruzzesi, sorride l'Avezzano che vince e domina in trasferta contro il Real Monterotondo (gol di Roberti, Forte e De Silvestro), mentre il Notaresco torna a casa con un sofferto pareggio 4-4 contro Vigor Senigallia (per il Notaresco doppietta di Kerjota e reti di Pesaresi e Mori, per Vigor Senigallia doppietta di Bonfiglio e gol di Saccomanni e Nicolas Belloni).

I RISULTATI DEL GIRONE F DI SERIE D

Termoli - Atletico Ascoli 1 0

Chieti - L'Aquila 1 0

Matese - Campobasso 0 3

Fossombrone - Alma Juventus Fano 0 2

Real Monterotondo - Avezzano 0 3

Notaresco - Vigor Senigallia 4 4

Sambenedettese - Tivoli 3 0

United Riccione - Roma City 4 0

Vastogirardi - Sora 1 0

LA CLASSIFICA

Campobasso 6

Sambenedettese 6

Avezzano 4

Vigor Senigallia 4

Fano 4

Chieti 4

Vastogirardi 4

Roma City 3

United Riccione 3

L'Aquila 3

Tivoli 3

Termoli 3

Ascoli 1

Fossombrone 1

Notaresco 1

Sora 0

Real Monterotondo 0

Matese 0