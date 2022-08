Il mercato dei biancazzurri: ecco il nuovo centrocampo

PESCARA. Il primo grande obiettivo del ds del Pescara Daniele Delli Carri è quello di chiudere a stretto giro i tasselli che mancano a centrocampo e in difesa. Poi sarà la volta del trequartista e dell'attaccante. E nell'ultima settimana di agosto si proverà a migliorare ulteriormente la rosa con le occasioni che il mercato può regalare. La classica ciliegina che però al momento è ancora lontana. Prima di arrivare alla torta occorre risolvere alcune questioni.

Per Andrea Ghion del Perugia è solo questione di tempo: il classe 2000, assistito da Paolo Paloni, nel fine settimana verrà liberato dal Perugia, tornerà al Sassuolo e potrà legarsi al Pescara in prestito biennale: è atteso nei primi giorni della prossima settimana.

Erdis Kraja tra un rinvio e l'altro a breve vestirà la maglia del Pescara: la società ha tutti i documenti pronti e ogni giorno dovrebbe essere quello buono. Arriva in prestito secco dall'Atalanta, ha già oltre 60 partite giocate in C e può fare sia il metodista (con caratteristiche diverse rispetto a Ghion) sia la mezzala. Sono i ruoli che può ricoprire anche Salvatore Aloi, in uscita dall'Avellino e che entro domani dovrebbe essere in città. Aloi si legherà ai biancazzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sulla carta i tre centrocampisti sono tutti in chiusura e, se non dovessero esserci sorprese, andrebbero a completare il reparto a disposizione di Colombo.

Ghion (?), Gyabuaa, Mora, Aloi (?), Germinario, Kraja (?), Lombardi e Crecco: l'idea di Delli Carri e quella di affidarsi a loro nel reparto nevralgico del campo con Lombardi che potrebbe essere girato in prestito e Crecco che sarà disponibile a fine settembre. A dire il vero ieri mattina il ds biancazzurro ha verificato nuovamente con la Cremonese la possibile uscita dell'ex Campobasso Tenkorang. Al momento però il giocatore resta a disposizione del tecnico Alvini.

La difesa. L'arrivo dell'ex Pescara Davide Bettella a Terni ha liberato definitivamente Matija Boben che questa sera arriverà a Pescara e sarà un punto di riferimento della retroguardia di Colombo. Delli Carri continua a lavorare anche su Luca Coccolo, in uscita dalla Juventus. Un segnale per qualche partenza eccellente?

Sulle fasce la squadra è completa: De Marino e Milani a sinistra, Cancellotti e Saccani a destra con l'ex Perugia sempre più convinto di restare a Pescara. Il trequartista. È un ruolo fondamentale per Alberto Colombo e al momento sono Delle Monache e Chiarella ad occupare quella posizione. Ma il tecnico biancazzurro vuole un giocatore di ruolo e affidabile. Non che Delle Monache non lo sia, ma ad un giovane classe 2005 non si può dare una responsabilità così grande in un ruolo quasi nuovo per lui.

E poi ci sono sempre le sirene di mercato dai top club. Curcio? Il biennale era pronto poi qualcosa è successo. Capitolo chiuso o forse no? Chiuso invece è il capitolo Maiorino, fresco di proposta di rinnovo fino al 2024 con la Virtus Francavilla. Ad oggi non ci sono grandi possibilità di portare in Abruzzo il gioiellino dell'Alessandria Aristidi Kolaj, nel mirino di club di B. Delli Carri è su un giocatore top secret? Nomi non se ne fanno ma c'è l'identikit: un profilo con le caratteristiche dell'ex biancazzurro Benali in grado di fare bene sia la mezzala che il trequartista. Uno tra Manzari e Merola arriverà comunque con l'ex Frosinone favorito.

L'attacco. Alexis Ferrante è il primo vero obiettivo di Daniele Delli Carri. In questi giorni il ds ne ha parlato con Luca Leone della Ternana e l'operazione si può fare ma non prima di metà agosto. Discorso differente per Federico Vasquez del Catanzaro: il tecnico Vivarini lo ha espressamente blindato.