Il Napoli saluta l’Abruzzo sfidando il Teramo di Paci 

TERAMO. È il giorno dell’appuntamento clou del pre-campionato del Teramo. Oggi (ore 17) i biancorossi sono di scena al Patini di Castel di Sangro per sfidare il Napoli di Rino Gattuso, che si appresta a salutare l’Abruzzo dopo 12 giorni di ritiro. Si gioca davanti a circa 1.600 spettatori, con posti distanziati in tutti i settori dello stadio, dopo l’aumento della capienza voluto dalla Regione una settimana fa.

Fino al tardo pomeriggio di ieri erano rimasti solo pochi tagliandi disponibili (in curva sud) per assistere alla gara del Patini, con possibilità di acquisto last minute sul sito Ticketone. Per chi resta a casa Sky offre l’amichevole in pay per view, tramite il servizio Primafila, al prezzo di 5,99 euro.

Verso il campionato. Il Teramo trova sulla sua strada un Napoli-B, privo di ben 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali nella Uefa Nations League. Un test comunque prestigioso e probante, per la squadra di Massimo Paci, sulla strada che conduce ai primi impegni ufficiali in coppa Italia (23 settembre) e campionato (27 settembre).

Tra gli assenti, nel Napoli, spiccano i nomi di Insigne, Mertens, Zielinski, Fabian Ruiz, Di Lorenzo, Maksimovic, Milik, Rrahmani, e Mario Rui. La difesa del Teramo avrà comunque modo di testarsi con gente del calibro di Osimhen (autore di tre gol, venerdì scorso, nell’esordio contro L'Aquila), Lozano e Politano mentre le punte biancorosse se la vedranno con i centrali Koulibaly e Manolas.

Il Diavolo è ancora privo del terzino Tommaso Cancellotti, alle prese con la tendinite.

Per i biancorossi, reduci dal ko per 4-2 con la Ternana, è l’occasione per prendere ulteriore confidenza con le idee tattiche di Paci, che sta sperimentando il 4-2-3-1, il modulo che quest’anno Gattuso vuole cucire addosso al Napoli per esaltare le qualità dell’attacco. Tutti i tesserati del Teramo, intanto, si sono sottoposti ieri al quarto giro di tamponi.

Ieri, intanto, la Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle prime quattro giornate di campionato. Il Napoli debutterà domenica 20 settembre, alle ore 12.30, al Tardini contro il Parma.

Il confronto. Massimo Paci e Rino Gattuso si sono affrontati diverse volte in campo, in serie A, nel corso delle rispettive carriere da calciatori. Sono entrambi nati nel 1978 e tutti e due il giorno 9 (Gattuso a gennaio, Paci a maggio).

Solo per pochi mesi Paci non ha avuto Gattuso come allenatore nel Pisa: l’attuale tecnico del Teramo ha infatti giocato l’ultima gara della carriera con i toscani nel maggio del 2015 mentre Gattuso ha assunto l’incarico di allenatore del Pisa nell’agosto dello stesso anno.

LE PROBABILI FORMAZIONI.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Politano, Younes, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Santoro, Viero; Martignago, Costa Ferreira, Bombagi; Cianci. Allenatore: Paci.



