Il Pescara a caccia della finale senza i tifosi a Foggia

PESCARA. Una città intera in fermento per inseguire il sogno chiamato serie B. Dopo l’ottima prova di Chiavari con il successo (3-2) contro l’Entella, il Pescara è proiettato alla semifinale di andata di domenica (ore 20,30) contro il Foggia allenato dall'ex Delio Rossi. Ieri sera è arrivata la decisione del Gos (Gruppo operativo sicurezza): trasferta vietata ai residenti in Abruzzo per motivi di ordine pubblico e dunque Lescano e compagni non avranno i propri sostenitori al seguito.

«È un grande peccato», ha detto il presidente Daniele Sebastiani. «Negli ultimi anni è sempre successo qualcosa e la decisione da parte degli organi competenti viene presa tenendo conto di questi aspetti. Le tifoserie devono capire che allo stadio si va per tifare».



Orari e squalifiche. La Lega Pro ha comunicato che sia la gara di domenica a Foggia, sia il ritorno di giovedì 8 giugno all’Adriatico inizieranno alle 20,30.

Il giudice sportivo ha fermato per un turno in casa biancazzurra il mediano Palmiero, il difensore Brosco e il terzino Milani, mentre tra i rossoneri non ci sarà il difensore Rutjens.

E attenzione alle diffide: sono ben 10 i calciatori del Foggia (Garattoni, Rizzo, Kontek, Costa, Frigerio, Odjer, Peralta, Di Noia, Beretta e Vacca), mentre a rischio squalifica in casa Pescara ci sono Plizzari, Boben, Kraja, Lescano, Delle Monache e Kolaj.

Il Var. E da domenica in campo ci sarà per l’arbitro anche il supporto della tecnologia. Var presente nelle semifinali e in finale. Una garanzia per tutti affinché vengano evitate sviste clamorose.



