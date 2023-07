Il Pescara all’assalto di Russini, scatto Genoa per il tunisino Rafia 

PESCARA. Il Pescara è pronto a piazzare i primi colpi in attacco. La prossima settimana è prevista la firma di Davide Merola che verrà prelevato a titolo definitivo dall’Empoli e firmerà un triennale. Il pupillo di Zeman, dunque, ha scelto di continuare la sua avventura in riva all’Adriatico e la presenza del boemo è stata fondamentale per accettare il trasferimento. Merola sarà un punto fermo del tridente, in attesa di capire il futuro del centravanti Facundo Lescano e la posizione di Jacopo Desogus. Lescano può lasciare l’Abruzzo, ma il Delfino chiede soldi (600mila) per il bomber e non intende svenderlo. Per quanto riguarda Desogus, invece, si lavora con il Cagliari per un prestito con obbligo di riscatto.

Oltre a Desogus, però, il ds Daniele Delli Carri ha intavolato la trattativa con il Padova per l’esterno offensivo Simone Russini. Classe 1996, l’ala in forza ai veneti vuole il Pescara e il direttore sportivo biancazzurro ha già il placet dell’agente del giocatore. Il dirigente adesso tratta con i veneti e la strada dovrebbe essere in discesa, visto che Delli Carri ha ottimi rapporti con il suo omologo Massimiliano Mirabelli. A Russini è stato proposto un contratto biennale con opzione per la terza stagione. L’accordo con il giocatore c’è, in settimana si metteranno d’accordo le due società.

Porte girevoli. Sull’asse Padova-Pescara non sono da escludere altre operazioni. Attenzione al portiere Alessandro Plizzari. Il Delfino vorrebbe cederlo e il Padova potrebbe farci un pensiero, anche se l’ex portiere dell’Italia Under 21 piace molto all’Ascoli in serie B. E per quanto riguarda gli altri portieri, Daniele Sommariva andrà al Genoa e Andrea D’Aniello è finito nel mirino della Turris. Il Pescara, dunque, deve ricostruire la batteria degli estremi difensori e ha praticamente definito l’arrivo del il 21enne Giuseppe Ciocci, di proprietà del Cagliari. Occhio anche Niccolò Chiorra, 21 anni, dell’Empoli, già seguito lo scorso anno. Nella lista anche Michele Avella, classe 2000, della Virtus Francavilla, e Ivan Saio, 21enne rientrato alla Sampdoria dopo il prestito all’Arzignano. Quelli con maggiore esperienza sono Samuele Massolo, 27enne del Palermo, e Daniele Borra, classe 1995, svincolato al termine di una lunga militanza con la Virtus Entella.

Rafia via. Per quanto riguarda il futuro di Hamza Rafia, nelle ultime ore bisogna registrare lo scatto del Genoa. Il liguri voglio acquistare il fantasista tunisino e da due settimane sta trattando con il Pescara. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate e l’offerta dei liguri è di 2 milioni più 800 di bonus (facilmente raggiungibili).

Gli intrecci di mercato. Inoltre tra i due club si studiano anche altre operazioni, visto che il Delfino vorrebbe a Pescara il terzino Paolo Gozzi e l’esterno offensivo Federico Accornero, 19enne che nell’ultimo campionato di Primavera 2 ha realizzato 19 reti in 28 partite. Accornero, genovese doc, ha fatto la trafila nel club rossoblù e ha militato in tutte le Nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 19.

Tra Georgi Tunjov e il Pescara mancano gli ultimi dettagli. L’agente del centrocampista estone sta studiando alcune clausole contrattuali e la prossima settimana dovrebbe arrivare la firma sul contratto triennale. Nonostante le smentite, Pescara e Venezia parlano di Ivan Mesik. Il Delfino vorrebbe cederlo e il club veneto lo sta osservando attentamente. Anche in questo caso tra i due club potrebbero esserci anche degli scambi di giocatori.

