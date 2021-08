Il Pescara chiude con due rinforzi in attacco: arrivano Rauti e Clemenza

PESCARA. Questa mattina la firma di Luca Clemenza, nel pomeriggio quella di Nicola Rauti. Alle 20 si è chiuso il calciomercato e il Pescara si è rinforzato in attacco ingaggiando dalla Juventus a titolo definitivo il trequartista Clemenza, che ha già vestito la maglia del Delfino per sei mesi nel 2020, e il promettente centravanti Rauti, 21 anni, in prestito dal Torino, che nella passata stagione ha militato in Serie C nel Palermo (4 reti in 33 gare).

Dalla Triestina torna in biancazzurro il mediano Giuseppe Rizzo (nel Delfino da gennaio 2013 a giugno 2014), tris di arrivi dal Benevento: presi il centrocampista ivoriano Siriki Sanogo e, per la formazione Primavera, il portiere Igor Lucatelli e la punta Pape Samba Thiam. E' terminata, invece, l'avventura in Abruzzo di Massimiliano Busellato che ha risolto il contratto e si è accasato al Padova. Ceduti anche Andrea Di Grazia al Foggia, Marco D’Aloia al Latina e Nicolas Belloni all’Imolese. Domenica (ore 17,30) il Pescara torna in campo nella sfida in trasferta contro la Carrarese.