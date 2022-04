Il Pescara sbanca Pistoia: ora si gioca il terzo posto all'ultima giornata

PESCARA. Buona anche la seconda di Luciano Zauri. Il Delfino vince 3-1 a Pistoia, ma resta a -2 dal terzo posto, occupato dal Cesena che ha travolto 6-0 la Carrarese. La buona notizia per i biancazzurri è la sconfitta della Virtus Entella a Reggio Emilia, con i liguri che scivolano a -2 dal Delfino. Di D'Ursi, Ferrari e Illanes le reti dei biancazzurri. Sabato 23 aprile l'ultima giornata che determinerà la griglia play off: il Pescara in casa con l'Imolese, il Cesena a Siena e l'Entella in casa con la Fermana.

PISTOIESE-PESCARA 1-3

PISTOIESE (3-5-2) Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Folprecht, Martina; Bocic, Di Massimo. All. Marco Alessandrini

A DISPOSIZIONE: Pozzi, Crespi, Nica, Venturini, Florentine, Castellano, Stijepovic, Basani, Pinzauti, D’Antoni, Pertica, Paolini.

PESCARA (3-4-3) Sorrentino; Ierardi, Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Pompetti, Pontisso, Frascatore ; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. All. Luciano Zauri

A DISPOSIZIONE: Iacobucci, Rasi, Illanes, Memushaj, Cernigoi, Diambo, Rauti, Veroli, Nzita, Kuqi, Blanuta, Lazcano.

ARBITRO: Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna.

RETI: 21' D'Ursi, 38' autogol di Drudi, 44' Ferrari, 52' Illanes