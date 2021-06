Il Pescara va in ritiro a Palena dal 17 al 28 luglio

PESCARA. Sarà di nuovo Palena la sede del ritiro del Pescara. I biancazzurri, dunque, dopo il sopralluogo di qualche giorno fa, hanno scelto il paese montano in provincia di Chieti che ha già ospitato il Delfino varie volte negli ultimi anni. La comunicazione ufficiale arriverà tra meno di una settimana, ma, a meno di clamorosi ripensamenti, la truppa

guidata dal tecnico Gaetano Auteri dovrebbe arrivare a Palena il 17 luglio.

I biancazzurri lavoreranno nel piccolo centro della comunità montana Aventino-medio Sangro fino al 28 luglio, visto che dal giorno successivo il campo non sarà più utilizzabile per via di alcuni impegni già presi dall’amministrazione comunale guidata da Claudio D’Emilio. Qualche giorno fa una delegazione del Pescara è stata a Palena per visitare impianti, palestre e l’albergo che ospiterà la squadra, ovvero il Terrazzo d'Abruzzo. A metà luglio, dunque, il Pescara sarà in ritiro a Palena, ma la squadra si ritroverà una settimana prima all’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo per il raduno. In calendario, infatti, ci sono già visite mediche e primi test atletici per i giocatori. Lo staff medico, che quest’anno sarà guidato dalla dottoressa Manuela Spada, insieme ai dottori Gabriele Tavolieri e Stefano Guarracini primari di ortopedia e cardiologia della clinica Pierangeli, ha già iniziato a preparare la tabella di marcia dei biancazzurri.

Per la stagione 2020-2021 sono previste tante novità. Nuovo allenatore, nuovo ds, nuovo staff medico e probabilmente un nuovo team manager. Andrea Gessa, infatti, potrebbe non continuare la sua avventura in biancazzurro. L’ex centrocampista del Pescara, infatti, dopo 6 stagioni da team manager potrebbe passare la mano. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno e al momento non c’è stato il rinnovo tra lui e il club. Nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare, ma la conferma non è così scontata. Se il Pescara dovesse optare per un cambio, però, si potrebbe andare verso la soluzione interna con la promozione in prima squadra di qualche figura dirigenziale del settore giovanile o dell’amministrazione.