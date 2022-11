Il Pescara vuole ripartire tra Virtus Francavilla e mercato

PESCARA. Il Pescara di Colombo vuole ripartire dopo la sconfitta di domenica nella sfida contro il Catanzaro. E l'occasione è il posticipo in Puglia di domani, mercoledì 30 novembre, ore 21, a Francavilla Fontana contro la Virtus Francavilla.

MERCATO. Intanto la società monitora il mercato. Il primo acquisto sarà il difensore slovacco Mesik, ma occhio anche ad altre piste. La società valuta due colpi tra centrocampo e attacco: occhio a Crociata, Spalluto e Iannoni. Per quanto riguarda le uscite ci sono i centrocampisti Crecco e Germinario che andranno via in prestito. Gli attaccanti Facundo Lescano e Luigi Cuppone piacciono in serie B, ma per i biancazzurri non sono “merce di scambio”.

VERSO IL POSTICIPO. Quella di domani è una gara particolare per il tecnico Alberto Colombo che, due anni fa ha guidato la Virtus Francavilla, subentrando a Trocini nel finale di stagione conquistando 7 punti in 6 gare.

Molto probabile un turno di riposo per Gigi Cuppone: l’attaccante nelle ultime uscite non è apparso più brillante come ad inizio campionato. Calo fisiologico e possibile panchina per lui. Chi scalpita è Marco Delle Monache. Molto dipende anche dalle condizioni di Tupta, che prova a recuperare, ma Delle Monache appare in vantaggio anche su Desogus. Conferma in vista per Lescano mentre arriva una nuova chance per Palmiero a centrocampo con Kraja possibile mezzala.

La Virtus Francavilla del tecnico Antonio Calabro ha fin qui raccolto, 16 punti di cui 14 conquistati nelle gare casalinghe: 4 vittorie, 2 pareggi e un solo ko, contro l’Avellino, lo scorso 27 novembre.

