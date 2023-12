Il pescarese Filippo Antonelli a Venezia riceve il Leone d'oro

VENEZIA. Questa mattina presso il Palazzo della Regione Veneto, lo Sporting Director & General Manager del Venezia FC, il pescarese Filippo Antonelli, ha ricevuto il prestigioso Leone d’Oro per meriti professionali.

Grande l'emozione del direttore Antonelli (ex giocatore del Pescara, 45 anni, da dirigente artefice del miracolo Monza, dalla D alla serie A), che ha ricevuto il premio riconosciuto a livello mondiale: “Dopo aver avuto l'onore di ritirare la targa del Leone d'Oro, poter ricevere oggi anche questo prezioso riconoscimento internazionale è per me motivo di grande orgoglio e rappresenta uno stimolo ulteriore a svolgere il mio lavoro per il club e per la città con il massimo dell'impegno e della dedizione. Ringrazio di cuore, anche in questa occasione, il Presidente Candelaresi, tutto il Comitato e il mio amico Lorenzo Mayer, professionista esemplare e grande tifoso arancioneroverde.”