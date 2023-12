L'Abruzzo con tre tappe nel Giro d'Italia femminile / GUARDA QUALI E QUANDO

L'AQUILA. Dopo il Giro d'Italia uomini tocca a quello per donne. L'Abruzzo entra con tre tappe nell'edizione della corsa dedicata alle migliori atlete del panorama ciclistico internazionale targata Rcs Sport: prenderà il via il 7 luglio da Brescia per concludersi a L'Aquila il 14.

Il Giro d'Italia Women 2024 è stato presentato a Milano al Grattacielo Pirelli, storica sede della Regione Lombardia, prima edizione organizzata da RCS Sport. All'evento, tenuto a battesimo da due grandi atlete del recente passato come Marta Bastianelli, campionessa del mondo nel 2007 e campionessa europea nel 2018, e Fabiana Luperini, vincitrice di cinque edizioni del Giro d'Italia Women, erano presenti diversi volti noti dello sport e delle istituzioni. Collegate dai loro ritiri, sono intervenute anche Mavi Garcia, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. E dall'Aquila il presidente della Regione Marco Marsilio.

L'Abruzzo è presente nei quasi 12mila metri di dislivello nel menù che prevede una cronometro individuale, due tappe pianeggianti: tre di media montagna e due di alta montagna con due arrivi in quota. La corsa women entrerà in Abruzzo arrivando da San Benedetto del Tronto a Chieti, la successiva da Lanciano porterà le cicliste a scalare il Blockhaus e la passerella finale partirà da Pescara fino all'Aquila per incoronare la vincitrice dell'edizione 2024. Il Blockhaus è la "Cima Alfonsina Strada", che contraddistingue la salita più alta della corsa, istituita alla memoria della ciclista che prese parte al Giro d'Italia maschile del 1924.

MARCO MARSILIO, presidente della Regione Abruzzo: "Dopo lo straordinario successo registrato l’anno scorso con la partenza dalla Costa dei Trabocchi della “corsa degli italiani” – come l’ha definita Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup – e le tre tappe di quest’anno, l’Abruzzo in bicicletta si tinge di rosa, confermando di avere le carte in regola per ospitare eventi sportivi di prestigio internazionale. Una tradizione che si rinnova di anno in anno e si arricchisce di nuove manifestazioni sportive, valorizzando sempre più la vocazione dell’Abruzzo quale terra di bicicletta, in grado di esaltare le prestazioni di questa storica disciplina nella straordinaria cornice offerta dai nostri territori. Un evento, quello del Giro d’Italia Women, che consolida la collaborazione con Rcs MediaGroup e offre all’Abruzzo un’altra memorabile pagina di sport".

DATE E TAPPE IN ABRUZZO

12 LUGLIO 2024: TAPPA 6, SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CHIETI 155 KM

Tappa composta da un susseguirsi di salite e discese a mano a mano che la corsa passa da una valle all’altra. Si possono contare dieci salite più o meno dure lungo il percorso con altrettante discese. Non vi è praticamente pianura. Finale tutto all’insù con le pendenze in doppia cifra che portano al centro di Chieti.

13 LUGLIO 2024: TAPPA 7, LANCIANO-BLOCKHAUS 123 KM

Tappone di montagna. Praticamente un susseguirsi senza respiro di salite brevi all’inizio terminato dalla doppia scalata del Passo Lanciano che al secondo passaggio prosegue fino al Blockhaus (Mamma Rosa). Si scalano Bocca di Valle dopo Guardiagrele e La Forchetta dopo Pretoro prima di entrare nel terribile circuito finale. La prima scalata da Lettomanoppello si conclude al Passo Lanciano per scendere alla Forchetta e ritornati a Lettomanoppello si risale al Passo Lanciano completando la salita fino all’arrivo al Blockhaus. Le strade sono molto impegnative caratterizzate da numerose curve e numerosi saliscendi soprattutto nella prima parte.

14 LUGLIO 2024: TAPPA 8, PESCARA-L'AQUILA 109 KM

Tappa finale di montagna. Prima parte tutta a salire attraverso Cepagatti, Civitaquana e Brittoli fino alla Forca di Penne. Si scala in seguito la salita più impegnativa di giornata a Castel del Monte ai piedi del Gran Sasso per scendere leggermente su Calascio e Santo Stefano di Sessanio. L’ultima lunga discesa di quasi 20 km porta alle porte di L’Aquila dove il breve strappo di Acquasanta fa da preludio alla volatina finale sul rettilineo della Villa Comunale dove è già arrivato diverse volte il Giro d’Italia. #GirodItaliaWomen