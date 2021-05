L’Acqua&Sapone dilaga: la semifinale è a un passo

Prova di forza dell’Acqua&Sapone Unigross, che batte 7-0 il Meta Catania, nella gara d’andata dei quarti di finale scudetto, e mette una grossa ipoteca sull’approdo in semifinale dei nerazzurri. Appuntamento mercoledì al Palanitta di Catania per la gara di ritorno (ore 20, diretta su PMG Sport Futsal).

I risultati degli altri quarti di finale: Italservice Pesaro-CMB Matera 5-2, Petrarca Padova-Feldi Eboli non disputata, Came Dosson-Sandro Abate Avellino 8-5. In A2, clamoroso ko interno per la Tombesi Ortona nel primo turno dei play off, giocato tra le mura amiche con il Cus Molise. I gialloverdi, che avevano a disposizione due risultati su tre, vengono sconfitti 5-6 ai tempi supplementari. Si ferma in anticipo anche l’avventura della Real Dem, negli spareggi promozione del girone G di serie B. I pescaresi vengono sconfitti 8-4 dall’Itria e terminano a Cisternino la loro stagione. Oggi spazio ai play off scudetto di A femminile: alle 20, al Palarigopiano, il Montesilvano affronterà il Città di Capena nella gara

d’andata dei quarti di finale (diretta su PMG Sport Futsal). Il ritorno è in programma giovedì, alle 20, al Palasport di Fiano Romano. Eventuale gara 3 già fissata per domenica 16, di nuovo al Palarigopiano (ore 20).