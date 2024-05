L'Aquila e Banegas, mancano solo gli annunci per il rinnovo

L'AQUILA. In arrivo la fumata bianca? Dopo la conferma ufficiale di Cappellacci, che guiderà ancora L'Aquila per le prossime due stagioni, a breve dovrebbe arrivare anche quella di Pablo Ezequiel Banegas, per tutti i tifosi rossoblu: il "Pocho".

Il bomber 32enne, argentino di Cordoba, in questi giorni è in vacanza dall'altra parte dell'oceano, ma alla dirigenza rossoblu avrebbe dato l'ok di massima - anche se non c'è anora la firma sul contratto - per restare al Gran Sasso d'Italia anche nella prossima stagione.

Una buonissima notizia per i tifosi aquilani, visti i numeri di Banegas nell'ultimo campionato: 18 reti complessive, molte delle quali da cineteca, e giocate di altra categoria. Con Banegas lì davanti, Cappellacci parte già con l'acceleratore schiacciato a tavoletta verso un torneo di vertice.

Prima di esultare, però, i tifosi aquilani e tutto l'ambiente aspettano gli annunci ufficiali e il ritorno in città del loro bomber, che in Abruzzo ha già fatto sognare Francavilla e San Nicolò Notaresco in passato.