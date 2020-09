L’assistente pescarese Ruggieri debutta in serie A

PESCARA. Thomas Ruggieri sulle orme di Francesco De Luca. A distanza di quindici anni un altro pescarese con la bandierina debutterà in serie A: è uno dei due assistenti arbitrali di Udinese-Spezia. Tre anni fa De Luca era uscito dall’Aia dopo diversi anni trascorsi sui campi di serie A. Sulle sue orme c’è Thomas Ruggieri, classe 1986, dipendente di un’azienda privata. Nell’Aia è entrato come arbitro. Ha girato i campi d’Abruzzo e ha diretto partite fino al 2010 in Eccellenza. Poi, la trasformazione in assistente. Dal 2012 ha iniziato a correre sui campi della serie D con la bandierina in mano. Poi la serie C. E stasera farà l’esordio in A dopo essersi fatto le ossa in B.



