L’Under 18 gioca all’Aquila, l'Under 21 domani a Pescara

L’AQUILA. L’Abruzzo pronto a tifare Italia. Gli azzurrini dell’Under 21 sono in ritiro a Castel di Sangro e domani, giovedì 22 settembre, scendono in campo allo stadio Adriatico di Pescara, per affrontare l’Inghilterra (ore 17,30). Lunedì sono poi di scena al Patini Castel di Sangro (ore 15,30) contro il Giappone. Si tratta di due test di preparazione agli Europei 2023.

Tra gli azzurri ci sono i portieri Plizzari (Pescara) e l’abruzzese Sorrentino. Oggi (mercoledì 21), invece, l’ Under 18 è di scena all’Aquila. Dopo aver giocato l’11 agosto a Coverciano contro l’Albania, alle 17 è la Serbia l’avversaria da affrontare nelle due amichevoli in programma allo stadio Gran Sasso oggi e sabato (ore 14.30), con l’Italia imbattuta nei 6 precedenti con i pari età serbi (3 vittorie e 3 pareggi).