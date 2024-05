La campionessa italiana di Avezzano vince il premio della FIN Abruzzo 2023

AVEZZANO. L'atleta della Pinguino Nuoto di Avezzano, Giorgia Fabiani (tesserata nella stagione in corso con il Circolo Canottieri Aniene, ndr) e il suo tecnico, Mario Paris, hanno ricevuto il Premio FIN Abruzzo 2023. Un riconoscimento del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Nuoto che è stato consegnato ieri in occasione dell'assemblea ordinaria diretta dal presidente, Cristiano Carpente. In particolare, la Fabiani e Paris hanno ottenuto il premio per la stagione sportiva 2022/2023, durante la quale l'atleta è stata proclamata campionessa italiana di categoria nei 50 metri rana, partecipando al Campionato italiano di categoria dello scorso agosto.

"Siamo molto felici e grati di questo riconoscimento", ha dichiarato il direttore tecnico della Pinguino Nuoto, Nazzareno Di Matteo, "che avvalora il lavoro e l'impegno che ogni giorno

mettiamo in campo per migliorarci continuamente e puntare ad obiettivi sempre più sfidanti. La collaborazione con società come il Circolo Canottieri Aniene, poi, ci spinge sempre più ad alzare l'asticella verso traguardi più ambiziosi".