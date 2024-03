La Cantera Adriatica U14 attende il Pineto: è in semifinale

PESCARA. Nell'uovo di Pasqua, la Cantera trova una semifinale per il titolo regionale nel campionato Under 14. La sfida che porta all'ultimo atto per la conquista del campionato si giocherà, in gara di andata e ritorno con la prima in casa a Pescara, contro il Pineto. A decidere il quarto di finale (semifinale del girone) il rotondo 4 a 1 sulla Virtus Vasto. Un eurogol di Giannetti, due reti di ottima fattura del bomber Valentini e un pallonetto dal vertice dell’area di rigore di Mariani regolano l'avversaria e portano i Leoni grigioazzurri di mister Giannetti in semifinale. Ma a fare la differenza è la prestazione maiuscola da parte di tutto il gruppo.

“Entrare tra le prime quattro d’Abruzzo era l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e l’abbiamo centrato con merito. Siamo contenti e adesso ci godiamo queste sfide prestigiose. Siamo contenti per questo gruppo che, oltre al campionato Under 14, si sta disimpegnando anche nella categoria Under 15 provinciale ed in quella regionale. Una grande annata, siamo orgogliosi di loro. In attesa di tornare in campo, auguriamo a tutti i nostri tesserati e alle società abruzzesi una serena “Pasqua”, le parole del patron Massimo Giannetti.