Legrottaglie in emergenza, anche Busellato va ko

PESCARA. La vittoria con l’Ascoli ha ridato slancio al Pescara, che sarà impegnato stasera (ore 21) sul campo dello Spezia. La sfida in Liguria, però, nelle prossime ore potrebbe assumere dei contorni particolari. La Lega B, infatti, attende di capire come il governo trasformerà in decreto l'indicazione del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte per affrontare l'emergenza coronavirus. L'input è quello di evitare per 30 giorni in tutta Italia manifestazioni sportive che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Una raccomandazione che dovrebbe tradursi in porte chiuse. Fino a ieri sera la Lega B non aveva ricevuto nessuna comunicazione, ma non è escluso che dopo il Consiglio dei ministri di oggi gli scenari cambino con l’integrazione al decreto del 1 marzo e il conseguente stop alla presenza di pubblico negli stadi. Rinviata invece a data da destinarsi Ascoli-Chievo, in programma alle 18,50, dopo l'ordinanza emessa ieri dalla Regione Marche.

Nicola Legrottaglie

Le ultime. Passando agli aspetti tecnici della partita, c’è da segnalare che i biancazzurri allo stadio Picco saranno in piena emergenza. Oltre allo squalificato Memushaj e agli infortunati Del Grosso e Zappa, ieri alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Massimiliano Busellato. Il 27enne veneto è bloccato dall’influenza, che lo costringerà a saltare la sfida di stasera.

Centrocampo e difesa con i cerotti. Senza Busellato e Memushaj, Nicola Legrottaglie è in grande difficoltà per comporre la linea mediana. Luca Palmiero è confermato in cabina di regia, Filippo Melegoni prenderà il posto di Ledian Memushaj e, molto probabilmente, toccherà a Luca Crecco, rientrato ieri in gruppo dopo aver smaltito i postumi dell’influenza, rimpiazzare Busellato. L’alternativa potrebbe essere Alessandro Bruno al centro e Palmiero mezzala, ma al momento il piano B non è stato preso in considerazione. Anche in difesa la situazione non è delle più semplici. Cristiano Del Grosso è ancora fermo per dei fastidi al flessore e Gabriele Zappa si è infortunato nella gara vinta con l’Ascoli. I due terzini titolari, dunque, sono out e verrà riproposto Edoardo Masciangelo nella corsia sinistra, mentre sull’altro versante verrà adattato il difensore centrale Davide Bettella. In mezzo, invece, ci sarà Mirko Drudi a far coppia con Gennaro Scognamiglio, che ha già realizzato due reti contro lo Spezia in serie B e contro nessuna formazione ha segnato di più nel torneo cadetto.

Maniero mascherato fa 300 in B. Il 4-3-3, nonostante le assenze, non verrà accantonato da Legrottaglie e in avanti, nel tridente, verranno confermati Cristian Galano e Luca Clemenza esterni e uno tra Riccardo Maniero e Milos Bocic al centro.

Il primo è in leggero vantaggio anche se non è al meglio dopo il duro intervento subito domenica da Gravillon. La ferita sul volto del 32enne attaccante biancazzurro è stata suturata con quattro punti e per scendere in campo la punta dovrà utilizzare una maschera protettiva.

Se dovesse farcela, allora per l’ex Juve saranno 300 presenze in B (considerando la sola regular season), dall’esordio del 25 agosto 2007 in Ascoli-Piacenza 4-1. Ascoli, Pescara, Ternana, Catania, Bari, Novara e Cosenza le maglie indossate da Maniero. In B finora 70 gol in 299 gare.

Doppia trasferta. Per i biancazzurri questa è una settimana di fuoco. Oggi in campo a La Spezia contro una squadra al 4° posto in classifica e che punta alla serie A diretta e, poi, domenica nella tana della capolista Benevento. Due gare durissime, calcolando le tante assenze tra i pescaresi.

