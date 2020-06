Legrottaglie: «Siamo la mina vagante della B» 

PESCARA. A caccia di conferme con un pizzico di ambizione. «Vincere a Pisa aprirebbe nuovi orizzonti per il futuro. Adesso il Pescara è una mina vagante. Credo che se dovessimo raggiungere i punti necessari per toglierci ogni pensiero, poi potremmo cambiare obiettivi». Pochi fronzoli e idee ben chiare per l’allenatore Nicola Legrottaglie. Dopo la convincente vittoria con la Juve Stabia, i biancazzurri puntano al bis per provare ad avvicinare la zona play off (distante 4 punti).

Pisa tabù. Nove sconfitte e quattro pareggi, 4 punti in 13 partite è il magrissimo bottino raccolto dal Pescara all’Arena Garibaldi di Pisa. Tra pochi minuti (ore 21) un nuovo tentativo per infrangere il tabù di uno stadio da sempre nemico del Delfino. «Io faccio fatica a pareggiare, anche in Primavera mi succedeva lo stesso». Sorride Legrottaglie, che punta al colpaccio in Toscana. «O vinco o perdo. Però prendere un pareggio non è male, quando non si può vincere è meglio non perdere. Certo è che non andrò a Pisa a pareggiare».

I dubbi. Sicuramente non ci sarà turn over, anche se lunedì si torna in campo di nuovo contro l’Empoli. «A Pisa, ma sempre, ho bisogno di certezze e non posso inventare e rischiare anche perché giocheremo subito lunedì e devo pensare anche in virtù di questo, dato che non riposeremo tantissimo. Vedremo sicuramente una bella partita». Balzano è ko e bisogna trovare una soluzione per il ruolo di terzino destro. «Cercheremo di recuperarlo entro lunedì per dargli il tempo di recuperare la botta che ha preso al piede». Per questo motivo, Legrottaglie, sta valutando anche un cambio per quanto riguarda il sistema di gioco.

Il modulo. Ieri, durante la rifinitura, è stato provato a sorpresa anche il 3-5-2. «Cerco sempre di mettere i calciatori nella posizione in cui mi rendono meglio». Quindi difficilmente verranno adattate pedine per continuare con il 4-4-1-1. «Bettella non può essere il sostituto di Balzano e devo ancora scegliere in quella posizione. Rispetto a prima del Covid, abbiamo un numero maggiore di calciatori a disposizione. In fase di possesso potrebbe esserci la possibilità di riproporre un 3-4-2-1 perché lo abbiamo fatto bene».

Gli avversari. «Abbiamo una grande opportunità per dare continuità. Mi aspetto un Pisa che ci concederà molto meno rispetto alla Juve Stabia. Contro la Salernitana ho avuto la sensazione di un Pisa molto più frizzante e dinamico rispetto all’avversario. Chi sbaglierà meno vincerà, ma se giochiamo a calcio potremmo vincere. Sarà invece facile per il Pisa prendere i 3 punti, se noi non dovessimo fare la nostra partita. Questo Pescara ha ancora il 20-30% di crescita a disposizione».

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-5-2): Gori; Caracciolo, Belli, Benedetti; Birindelli, Marin, Siega, Gucher, Lisi; Marconi, Masucci. A disposizione: Perilli, Dekic, Pompetti, Minesso, Meroni, Ingrosso, Fabbro, Pinato, Vido, Soddimo, Varnier. Allenatore: D’Angelo.

PESCARA (3-4-1-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio; Zappa, Busellato, Kastanos, Cercco; Memushaj; Pucciarelli, Galano. A disposizione: Alastra, Farelli, Manè, Elizalde, Masciangelo, Del Grosso, Melegoni, Palmiero, Clemenza, Borrelli, Maniero, Bojinov, Pavone. Allenatore: Legrottaglie.

Arbitro: Minelli, di Varese

©RIPRODUZIONE RISERVATA