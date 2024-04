Luciano Zauri nella storia di Malta: scudetto con gli Hamrun Spartans

Luciano Zauri campione di Malta. Con la vittoria per 5 a 0 in trasferta sul campo della diretta rivale Floriana, nella penultima giornata del massimo campionato calcistico maltese, l'allenatore 46enne di Pescina, ex Pescara, può festeggiare il suo scudetto alla guida degli Hamruns Spartans. Alla prima stagione sulla panchina dei rossoneri della città di Hamrun, Zauri trionfa nella Premier locale chiudendo la pratica per il titolo con 61 punti in 25 giornate (19 le vittorie, 60 i gol fatti, miglior attacco del campionato) e un +4 sui rivali del Floriana che non lascia più spazio ai sogni di rimonta, a 90' dalla fine del torneo. Una grande rimonta completata nei primi mesi dell'anno dopo aver chiuso l'andata al secondo posto con sei punti di ritardo dalla vetta.

E' il decimo scudetto per gli Spartans, il secondo consecutivo. dopo quello celebrato un anno fa. Il primo con l'abruzzese in panchina, che aveva già alzato al cielo la Supercoppa di Malta lo scorso dicembre vincendo la finale contro il Birkirkara.

Luciano Zauri ha allenato il Pescara in diverse vesti. Nelle giovanili, vincendo il campionato Primavera 2 nel torneo 2018/2019, da collaboratore di Massimo Oddo, portando la squadra in serie A nel 2015/2016, e da allenatore della prima squadra in serie B nella prima parte del torneo 2019/2020, navigando sempre in zona play-off e lanciando tanti ragazzi del vivai nei professionisti, fino alle dimissioni (gesto nobilissimo il suo) rassegnate a fine gennaio del 2020. Una parentesi anche due anni fa, in C, al posto di Auteri, fino all'eliminazione al primo turno nazionale dei play-off contro la Feralpisalò.

Nell'organico multietnico della squadra neocampione anche il portiere 41enne Federico Marchetti, ex Lazio e Genoa, ex compagno di squadra e amico di Zauri, tante volte con lui a Pescara nel tempo libero.