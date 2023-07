Marsilio: "L'anno prossimo voglio qui la coppa della Champions"

CASTEL DI SANGRO - Il ritiro del Napoli campione d'Italia in Abruzzo si arricchisce, oltre che della presenza della coppa con il tricolore, anche di un francobollo speciale di Poste Italiane dedicato allo scudetto. Ad accogliere gli azzurri il presidente della Regione Marco Marsilio: "L'Abruzzo è onorato di ospitare i campioni e di dire che questa è la terra da cui è nato il percorso per il titolo. E il prossimo anno vogliamo i campioni d'Europa. Io ero alla conferenza stampa, lo scorso anno, quando il presidente promise lo Scudetto. E' giusto essere ambiziosi, il Napoli ha dimostrato di poter vincere e saper vincere. L'Abruzzo ha dimostrato di saper costruire le condizioni per fare allenare una squadra al meglio verso il campionato".

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Ringrazio Marsilio perché non era facile prendersi questa responsabilità durante il Covid. E' stato anche contrastato da politici con colori diversi, ma questa è una roba tutta italiana. Quando questo Paese smetterà di mettere lacci e laccioli a chi è al Governo sarà un paese migliore. Tu poi (rivolto a Marsilio) non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions... La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui (in gola, ndr), mi è rimasto chissà dove...".

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha aggiunto: "Ringrazio Marsilio perché il primo anno organizzammo tutto in 15 giorni, ricreando una bella immagine della Regione Abruzzo".