Pesca Traina costiera, la Dolphin Pescara campione d'Italia e va ai Mondiali

PESCARA. L'Abruzzo vince ai campionati italiani di pesca Traina costiera 2023 a Pozzuoli e si aggiudica l'accesso ai Mondiali in Messico. Il 37° campionato assoluto per equipaggi della Traina costiera ha visto salire sul podio partenopeo l'Asd Dolphin Club di Pescara che si è laureata campione d'Italia e ha guadagnato il pass per i Mondiali del prossimo anno (2024) in Messico.

A conquistare il titolo tre "uomini di mare" e pescaresi di provenienza: Maurizio Scurti il presidente della Dolphin ed i suoi "anglers", Luigi Potenza e Giordano Renzetti, nello specifico di Spoltore, tutti legati dalla passione per il mare e la pesca.

I tre partecipanti alla gara di pesca di Traina costiera e Campioni d'Italia

Sono stati 25 gli equipaggi provenienti da tutta Italia che hanno gareggiato nella speranza di potersi aggiudicare l'accesso ai Mondiali. "L'unione fa la forza – commenta questa vittoria il presidente Scurti sottolineando come è il gioco di squadra ad aver davvero avuto la meglio: "Siamo uniti da questo sogno da tanto tempo, ci siamo sempre messi in gioco, non abbiamo mai avuto paura di competere e forse questa grande appartenenza al gruppo ci ha regalato la soddisfazione di essere premiati. Ci aspetta una grande sfida per il prossimo anno, ma per il momento siamo soddisfatti per aver regalato alla nostra regione e alla nostra Pescara il titolo nazionale che le dedichiamo".