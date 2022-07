Pescara, ecco due rinforzi: arrivano Milani e Chiorra 

PESCARA . È fatta per il terzino del Pontedera Lorenzo Milani, in arrivo Niccolò Chiorra, portiere di proprietà dell’Empoli, mentre Michael De Marchi saluta l'Abruzzo e passa al Padova. Giornata intensa per il direttore sportivo del Pescara Daniele Delli Carri che ha chiuso due operazioni in entrata, una in uscita e portato avanti almeno altre quattro trattative. Andiamo con ordine. Nel pomeriggio di ieri il ds biancazzurro ha perfezionato l’acquisto di Milani dal Pontedera per una cifra vicina ai 50mila euro. Il calciatore firmerà un contratto di tre anni e a breve verrà ufficializzato.

La prossima settimana, invece, toccherà a Chiorra, 21enne estremo difensore cresciuto nella Fiorentina e ingaggiato dall’Empoli nell’estate del 2021. Nella passata stagione Chiorra ha disputato un ottimo campionato in C (girone C) con il Taranto: 34 presenze, più una in coppa Italia e 40 gol subiti. Nato il 16 marzo del 2001 a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha debuttato in C ad aprile 2001 con la maglia del Grosseto e vanta 11 presenze nella Nazionale Under 17. Arriverà in riva all’Adriatico dall’Empoli con la formula del prestito secco.

Dunque, a breve il Pescara completerà la sostituzione dei portieri dopo gli addii di Alessandro Iacobucci, passato al Sudtirol, e Alessandro Sorrentino, ceduto al Monza in cambio dell’estremo difensore Daniele Sommariva, del playmaker Luca Lombardi (a titolo definitivo), del centrocampista greco Antonis Siatounis (in prestito secco) e un conguaglio di 1 milione di euro, più il 10% del ricavato di un'eventuale rivendita futura di Sorrentino da parte del Monza.

Durante la preparazione si saprà se il portiere titolare del Pescara sarà Chiorra o Sommariva. Nel frattempo, ieri è stata perfezionata la cessione di Michael De Marchi al Padova. Il 27enne attaccante veronese, che aveva iniziato la stagione con il Delfino e a gennaio era passato in prestito al Sudtirol, si trasferirà nel club veneto a titolo definitivo. Il Pescara avrebbe dovuto scambiare De Marchi con Simone Della Latta, ma per quest’ultimo non c’è ancora il via libera: lunedì sarà il giorno chiave per il futuro della mezzala che ha un altro anno di contratto con il Padova (ingaggio circa 130mila euro).

Il Pescara gli ha offerto un biennale a cifre inferiori e tra quarantotto ore ci sarà la risposta. Serve ancora qualche giorno per definire lo scambio con l’Entella che dovrebbe portare il centravanti Facundo Lescano in Abruzzo e il trequartista Luca Clemenza in Liguria. Proseguono le trattative per i terzini Matteo Saccani del Sassuolo e Tommaso Barbieri della Juventus, per il centrocampista della Roma Salvatore Pezzella e per gli attaccanti Luigi Cuppone del Cittadella e Pasquale Maiorino della Virtus Francavilla. Infine, si attende l’ufficialità della cessione di Edgar Elizalde: il 22enne difensore uruguaiano andrà in Argentina, all’Independiente, e il Pescara incasserà circa 600mila euro.

Giovanni Tontodonati

©RIPRODUZIONE RISERVATA.