Un buon Pineto tiene testa ad una delle migliori squadre del girone, la Carrarese terza in classifica e seconda miglior difesa del campionato, imbattuta da sette partite (otto con quella del Mariani - Pavone). I biancazzurri di Beni, in formazione rimaneggiata causa squalifiche di Tonti e Sannipoli e infortuni di Amadio, Marafini ed Evangelisti, non vanno oltre lo zero a zero casalingo, ma muovono la classifica dopo il ko della settimana scorsa sul campo della capolista Cesena.

Dopo un primo tempo molto positivo, in cui gli abruzzesi hanno messo in imbarazzo sul piano del gioco la corazzata toscana, nella ripresa la squadra di Calabro è uscita alla distanza, dimostrando di avere la caratura di una big del girone. Il Pineto, però, ha affrontato l'avversaria di rango con grande personalità, creando la miglior palla gol dell'intero match al 16' con Borsoi: il terzino sinistro servito da un cross da destra di Volpicelli, sbuca sul secondo palo tutto solo e calcia incredibilmente alto a due passi dalla porta di Bleve. Il Pineto trema al 38' per un gol annullato ai toscani, ma chiude in crescendo e chiudendo la Carrarese nella sua metà campo. Arriva un punto prezioso, altro piccolo step verso la salvezza.

Fine primo tempo.

Iniziato il secondo tempo.

Partita terminata.

PINETO - CARRARESE 0-0

PINETO (4-3-3): Mercorelli; Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Manu; Volpicelli, Chakir, Teraschi. A disp. Grilli, Tavoni, Njambè, Della Quercia, Gambale, Villa, Macario, Foglia, Iaccarino, Pellegrino. All. Beni.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Panico, Finotto; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Zuelli, Coppolaro, Boli, Capezzi. All. Calabro.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria.

NOTE: ammoniti Schiavi (C), Della Latta (C), Capello (C); angoli 2-3; recupero 1' p.t.