Pronti, via! Ecco la spettacolare crono dei trabocchi

ORTONA - È il giorno della cronometro individuale. Semaforo verde per il Giro d’Italia che scatta oggi dall’Abruzzo con lo scenario della Costa dei Trabocchi. Non chiamatelo prologo, ma sarà una cronometro vera e propria con i 19,6 km da Fossacesia Marina ad Ortona sulla via Verde ammirando mare e Trabocchi. A dire il vero la bellezza del paesaggio (illuminato dal sole previsto di oggi) sarà riservata ai tifosi che potranno apprezzare il territorio abruzzese perché per i corridori lo sforzo (di poco superiore ai 20 minuti) sarà al limite. Il percorso. 19.6 km di gara, fino al porto di Ortona il percorso sarà tutto pianeggiante. Verrano costeggiati i Trabocchi, si passerà per la stazione vecchia di San Vito e ci sarà anche qualche tuffo nel buio con le gallerie (illuminate) della via Verde prima di arrivare al porto di Ortona. Svolta a sinistra e inizierà la salita verso il centro: 1.14 km con pendenza media del 5.1%. Un classico strappo per i corridori che non creerà particolari problemi, soprattutto a chi vorrà vincere la tappa. Prima del traguardo ci sarà spazio per ammirare le bellezze di Ortona: si transiterà per il Teatro Tosti, si percorrerà l’Orientale si passerà davanti al Castello e alla Basilica di San Tommaso Apostolo (patrono della città) per poi entrare sul corso e su Porta Caldari dove verrà posto lo striscione d’arrivo. È la classica cronometro per specialisti e non dovrebbe esserci tanto vento a disturbare i corridori. I più forti non avranno problemi a viaggiare sopra i 55km/h e tutta l’Italia tiferà per Filippo Ganna. Domani la partenza a Teramo e l’arrivo a San Salvo, dopodomani Vasto e venerdì i muri di neve di Campo Imperatore. Lo spettacolo può iniziare. (e.g.)

