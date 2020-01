Quando il campione risolve i problemi

Uno scatto firmato Cristiano Ronaldo. Sua la doppietta che permette alla Juve di raddoppiare - da due a quattro punti - il vantaggio sull’Inter. Che potenzialmente è scesa al terzo posto tenendo conto che la Lazio ha da recuperare la gara casalinga contro il Verona e quindi potrebbe salire a meno tre dalla vetta. Rischiano entrambe le battistrada nella prima giornata di ritorno, ma solo l’Inter lascia due punti per strada; la Juventus dribbla l’ostacolo Parma, più che mai rognoso, grazie al suo campione che fa la differenza nel contesto di una partita non entusiasmante. Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno faticato più del previsto, probabilmente anche per via degli impegni di coppa Italia. Sì, perché da ora in poi si comincia a fare sul serio con la variante degli impegni di metà settimana che rischiano di diventare una scheggia impazzita e favorire chi, sulla carta, ha l’organico più profondo e di valore. Ad esempio, la Juventus con CR7 che è uno che fa spesso la differenza. Considerando che la Vecchia Signora e l’Inter hanno la Champions e l’Europa League da affrontare ecco che crescono le quotazioni della Lazio che, al contrario, deve pensare solo al campionato e ha domani un bivio importante a Napoli in coppa Italia. Scatto Juventus, ma il discorso scudetto resta più che mai aperto. Ad esempio domenica al San Paolo ci sarà un altro esame probante per la prima della classe. E poi occorre verificare se e come l’Inter riuscirà a rinforzarsi sul mercato di gennaio.

Altra Balotellata nel frattempo. Sette minuti in campo nella ripresa, il tempo necessario per farsi espellere durante Brescia-Cagliari. Questa volta sarà difficile per chiunque difendere o giustificare l’atteggiamento di SuperMario che insulta l’arbitro. A ben vedere nel corso degli anni proprio la tendenza a dare alibi a Balotelli in nome e per conto del suo talento calcistico è stato il vero tallone d’Achille. C’è chi si meraviglia della stagione disastrosa del Napoli, ma se la squadra sceglie la strada dell’ammutinamento contro il presidente e il figlio e la reazione partorisce un tentativo di rivalsa economica affidata agli avvocati perché stupirsi dei risultati che non arrivano? Una vittoria e quattro sconfitte per Gattuso in campionato. Domani ci sarà la sfida di coppa con la Lazio e domenica Napoli-Juventus: sono le ultime cartucce da sparare, ma, ormai, il giocattolo è rotto e De Laurentiis ha mandato in frantumi milioni di euro di valore patrimoniale.

