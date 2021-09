Sebastiani sorride al Pescara capolista

PESCARA. Il Pescara si gode il primato in classifica dopo il blitz esterno di Pontedera. Vittoria facile? Assolutamente no, nei primi minuti il Montevarchi si è dimostrato più difficile da scalare dell’Everest in pieno inverno, ma nella ripresa sembrava una piacevole collina toscana piena di colori biancazzurri.

E chi si gode il primo posto in classifica è il presidente Daniele Sebastiani che magari non avrà brindato con un buon vino rosso toscano vista la sua assenza, ma guai a parlare di scaramanzia. «Due trasferte, due assenze, due vittorie? Purtroppo non sono scaramantico…Ci voleva un momento come questo per ricaricare le batterie di tutti, nessuno escluso. Mini fuga? No, nel modo più assoluto, sono solo 4 partite». (e.g.)

copyright il Centro

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA