Serie B, Giulianova-Teramo è il primo derby

Sono caduti definitivamente i veli sul prossimo campionato di serie B, che vedrà al via 64 squadre divise in 4 gironi da 16 formazioni ciascuno. Le tre abruzzesi, Giulianova, Roseto e Teramo, sono state tutte inserite nel girone C, insieme a 5 club dell’Emilia Romagna (Ozzano, Cesena, Faenza, Imola, Rimini), 5 marchigiane (Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Jesi e la ripescata Montegranaro), e 3 laziali (Sebastiani ed Npc Rieti e Luiss Roma). Si preannuncia, dunque, un torneo lungo e faticoso la cui stagione regolare parte domenica 3 ottobre per concludersi dopo 30 giornate domenica 8

maggio 2022; uno solo il turno infrasettimanale previsto, quello di mercoledì 8 dicembre (11ª giornata), con 3 soste: domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio per le festività natalizie, e poi domenica 13 marzo (per la fase finale coppa Italia Lnp, le final eight si giocano da venerdì 11 marzo 2022 fino a domenica 13 in una sede

ancora da definire).

Il calendario. Tanti i derby per assegnare il titolo di regina dell’Abruzzo di categoria: si parte con Giulianova-Teramo del 5 dicembre alla 10ª giornata, poi il 19 dicembre Teramo- Roseto (13ª) ed il 9 gennaio Roseto contro Giulianova per la 14ª giornata. Nel girone di ritorno, invece, da segnare le date del 3 aprile 2022 (Teramo- Giulianova, 25ª giornata), il 24 aprile Roseto-Teramo (28° turno) ed infine Giulianova-Roseto del 1° maggio alla penultima di campionato.

Il regolamento. A fine della stagione regolare si giocano i play off dove accedono le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni girone. Sono stati confermati i tabelloni con abbinamenti incrociati, per cui le squadre del girone C affrontano quelle del girone D (con le squadre del sud Italia). I play off si giocano su tre turni, con tutte le serie (quarti di finale, semifinali e finali) al meglio delle 5 gare (format casa-casa-fuori- fuori-casa). Le promozioni in A2 in palio sono 4, le vincenti dei quattro tabelloni. Per quanto riguarda le retrocessioni, non sono previsti i play out in quanto retrocedono direttamente in C le squadre classificate al sedicesimo ed ultimo posto dei quattro gironi al termine della stagione regolare.

Le reazioni. Sul prossimo campionato della Tasp Teramo, coach Giorgio Salvemini ha già le idee chiare: «Il nostro è un girone molto competitivo e per questo affascinante da affrontare. Inutile quindi stare a guardare le nostre prime giornate se più o meno difficili, perché tanto dovremo giocare contro tutti. L’importante è lavorare a partire dal 18 agosto, giorno del raduno, con l’obiettivo di essere pronti a tutti i livelli per la prima di campionato". Sul fronte rosetano, coach Danilo Quaglia concorda sull’alto livello del girone: "Vedo Sebastiani Rieti e Rimini davanti a tutte, in un campionato che si preannuncia apertissimo, dove molte potrebbero essere le sorprese. Noi inizieremo fuori casa a Senigallia e spero possiamo farlo con un successo, sarebbe il massimo per partire col piede giusto".