Serie D girone F, sorridono le abruzzesi: il Chieti è primo in classifica

CHIETI. Domenica da sogno per le quattro abruzzesi di serie D. Vincono tutte in questa quarta giornata di andata. Il Chieti continua a mettere insieme vittorie e clean sheet, prendendosi la vetta della classifica. I neroverdi vincono anche lo scontro al vertice contro la Vigor Senigallia all'Angelini (2-0) e lanciano un messaggio alle naviganti dei girone F: per la promozione in C, bisognerà fare i conti con il bunker di mister Chianese. Fall debutta e segna. Tifosi in delirio al fischio finale.

Si riscatta con un colpaccio esterno L'Aquila di Epifani, che sbanca lo stadio del Campobasso con un rocambolesco 2-3. Dopo due ko consecutivi, una bella iniezione di fiducia e punti pesanti per Epifani. Banegas e Galesio (doppietta) letali in Molise.

Continua a salire l'Avezzano di Ferazzoli, oggi corsaro sul campo del Vastogirardi con un perentorio 1-5 (c'è anche il primo gol di Ortolini in biancoverde). Marsicani a 8 punti, dietro la coppia di testa del girone Chieti-Fossombrone (10).

Prezioso successo casalingo del Notaresco: la squadra di Bruno questa volta segna e non subisce, battendo con un netto 3-0 il Tivoli e salendo a 4 punti in classifica, in piena media salvezza.

Domenica prossima altro derby abruzzese: al Dei Marsi c'è Avezzano - Notaresco.