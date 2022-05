Sul Blockhaus trionfa Hindley, Lopez conserva la maglia rosa / FOTOGALLERY

L'australiano Jai Hindley ha vinto in volata la nona tappa del Giro d’Italia con partenza da Isernia e arrivo al Blockhaus in località Mammarosa. Hindley si è imposto su Carapaz e Bardet. Anche Domenico Pozzovivo nel gruppo di testa. Grande entusiasmo attorno al traguardo, con centinaia di appassionati saliti in quota sia a piedi sia in bicicletta (vista la blindatura delle strade all’accesso delle auto) per applaudire i ciclisti impegnati nei 191 chilometri di corsa. Una frazione molto impegnativa che ha messo in difficoltà alcuni tra i favoriti per il successo finale. L’andaluso Lopez soffre, ma conserva la maglia rosa. In ritardo il teatino Ciccone, che si è staccato nella salita conclusiva. Ora per la corsa rosa arriva una giornata di riposo che la carovana degli atleti e dei tecnici trascorrerà lunedì a Pescara prima della ripartenza martedì da piazza della Rinascita per la tappa successiva, la decima, che si concluderà a Jesi dopo 196 chilometri.

Balli, arrosticini e striscioni: in Abruzzo è febbre rosa L'accoglienza dei tifosi al passaggio del Giro d'Italia che è arrivato sul Blockbaus (fotoservizio di Claudio Lattanzio)

ORDINE DI ARRIVO

1. Jay Hindley (Aus) in 5h34'44" (+10" abbuono)

2. Romain Bardet (Fra) s.t. (+06" abbuono)

3. Richard Carapaz (Ecu) s.t. (+05" abbuono)

4. Mikel Landa (Spa) s.t.

5. Joao Almeida (Por) s.t.

6. Domenico Pozzovivo (Ita) a 00'03"

7. Emanuel Buchmann Ger) a 00'16"

8. Vincenzo Nibali (Ita) a 00'34

9. Alejandro Valverde (Spa) a 00'46"

10. Thymen Arensman (Ola) a 00'58"

11. Guillame Martin (Fra) a 01'08"

12. Pello Bilbao (Spa) s.t.

13. Jan Hirt (Rce) a 01'39"

14. Lorenzo Fortunato (Ita) a 01'42"

15. Juan Pedro Lopez (Spa) a 01'46".

CLASSIFICA GENERALE

1. Juan Pedro Lopez (Spa) in 37h52'01"

2. Joao Almeida (Por) a 00'12"

3. Romain Bardet (Fra) a 00'14"

4. Richard Carapaz (Ecu) a 00'15"

5. Jai Hindley (Aus) a 00'20"

6. Guillaume Martin (Fra) a 00'28"

7. Mikel Landa (Spa) a 00'29"

8. Domenico Pozzovivo (Ita) a 00'54"

9. Emanuel Buchmann (Ger) a 01'09"

10. Pello Bilbao (Spa) a 01'22"

11. Alejandro Valverde (Spa) a 01'23"

12. Thymen Arensman (Ola) a 01'27"

13. Vincenzo Nibali (Ita) a 03'04"

14. Jan Hirt (Ger) a 03'09"

15. Lennard Kamna a 03'26".