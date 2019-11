Tegola Zauri, Busellato ko. Crecco pronto al debutto 

PESCARA. L’esame per il decollo. È il primo banco di prova di un trittico molto delicato. Il Pescara vuole diventare grande e oggi pomeriggio (ore 18) a Empoli proverà a spiccare il volo. I biancazzurri sono reduci dalla vittoria con il Pisa e nelle ultime due partite in casa hanno fatto il pieno di punti e gol. Sette le reti rifilate a Benevento e nerazzurri toscani, con l’intervallo amaro di Castellammare di Stabia. La squadra di Zauri è a un passo dalla zona play off e contro la corazzata empolese proverà a strappare punti pesanti per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica.

Il centrocampista biancazzurro Luca Crecco, 23 anni

L’impegno non è dei più semplici. Al Castellani, il Pescara, ha vinto una sola volta in 18 gare, ma è pur vero che quest’anno Memushaj e soci hanno dimostrato di esaltarsi contro quelle squadre che avevano dalla loro parte il supporto delle statistiche (vedi Cosenza e Ascoli). Oggi c’è l’Empoli dell’ex Leonardo Mancuso, poi, da qui al 14 dicembre, i biancazzurri dovranno vedersela con Cremonese, Perugia e Frosinone, le altre tre corazzate della serie B. Questo è il mese cruciale, che dirà tanto sulle reali potenzialità del Delfino, che, dopo aver superato i venti di burrasca, si vuole rilanciare.

Le scelte. Luciano Zauri ieri ha fatto sostenere la rifinitura a Pescina, la sua città d’origine. Dopo l’allenamento allo stadio Barbati, il tecnico marsicano ha incontrato i suoi concittadini per firmare autografi e concedersi qualche selfie. Dopo pranzo la truppa si è rimessa in viaggio e ieri sera è arrivata nel ritiro di Empoli. In Toscana, però, Zauri non è arrivato con buone notizie nei bagagli. Massimiliano Busellato, infatti, si è infortunato e salterà la sfida del Castellani. Il centrocampista veneto si è procurato un sospetto stiramento all’adduttore, è stato convocato, ma non verrà portato in panchina e nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali. Per lui si profila un stop lungo, almeno di 20 giorni, e potrebbe saltare anche la gara con la Cremonese in programma venerdì 22 novembre, dopo la sosta del campionato per le nazionali. Con Busellato out, Zauri deve scegliere il sostituto tra Crecco, Bruno e Ingelsson.

Crecco al debutto. In questo momento il primo è in leggero vantaggio rispetto agli altri due. Per Luca Crecco sarebbe il debutto stagionale, visto che, a causa due infortuni muscolari, il centrocampista scuola Lazio ha dovuto saltare tutta la prima parte del campionato.

Avanti col 4-3-2-1. Zauri andrà avanti con il modulo ad albero di Natale. Davanti al portiere Kastrati ci sarà il tandem di difesa composto da Bettella (convocato ieri dall’under 21) e Scognamiglio.

Nell’out destro il giovane Zappa dovrebbe conservare il posto, nonostante il rientro di Ciofani dalla squalifica. A sinistra Masciangelo, con Del Grosso in panchina, insieme a Bruno, dopo la clamorosa esclusione dalla lista dei convocati nella precedente sfida con il Pisa. A centrocampo, detto di Busellato, accanto a Palmiero ci saranno Memushaj e Crecco. I due trequartisti saranno di nuovo Galano e Machìn, i migliori realizzatori del Pescara, rispettivamente con sei e cinque gol a testa. A loro due il compito di innescare il totem Gennaro Borrelli. Il 19enne gigante biancazzurro (è alto quasi 2 metri) verrà confermato in avanti e proverà a centrare il bis dopo il gol segnato al Pisa sette giorni fa.

L’arbitro. Un fischietto esperto per la sfida del Castellani. L'arbitro Gianluca Aureliano di Bologna in questa stagione ha già diretto i biancazzurri nella fortunata trasferta di Ascoli, terminata 0-2, mentre nel complesso sono 7 i precedenti con un bilancio per il Pescara di 2 vittorie, un pari e 4 sconfitte.

