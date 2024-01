Zeman: «Vittoria meritata». Sebastiani: «Ora i rinforzi»

PESCARA. Dopo quasi un mese e mezzo è tornato a sorridere. «Quando si vince è sempre meglio di quando si perde», prova a scherzarci su Zdenek Zeman, che ieri ad Arezzo ha interrotto il digiuno di vittorie iniziato lo scorso 9 dicembre (Pescara-Olbia 4-0).

ZEMAN «La vittoria è meritata. Bene nel primo tempo, mentre nel secondo La squadra gestiva il risultato come fanno tante altre squadre, io non sono abituato. Per me meglio perdere 5 a 0 che smettere di giocare. Ma ci siamo mossi bene e siamo stati aggressivi nel primo tempo», continua il tecnico boemo commentando la vittoria del Pescara in Toscana.

Zeman, però, è contento metà. «Peccato per l’infortunio di Vergani, con lui si gioca di più rispetto a Cuppone, anche se quest’ultimo ha accelerazioni che altri non hanno». Con Vergani out (si teme un lungo stop), Zdenek chiederà rinforzi in attacco. «Prima capiamo cosa è successo, poi vediamo se serve altro. A caldo non si può giudicare, ma non sembra un infortunio che si risolverà a breve», conferma, parlando di Vergani.

Il tecnico di Praga elogia la squadra e si sofferma su Davide Di Pasquale, che ieri si è riscattato con un gran gol dopo l’autorete contro il Perugia. «Speriamo che continui su questo livello, anche se c’è sempre Mesik che aspetta il suo turno». Zeman, poi, parla anche di alcune scelte iniziali. «Squizzato titolare? Dagasso non stava bene, venerdì e sabato ha avuto problemi e non ho voluto rischiare. Avrebbe giocato mezzala se fosse stato bene».

SEBASTIANI Gongola il presidente Daniele Sebastiani: «Un bel Pescara, lo era stato anche contro il Perugia, purtroppo non siamo stati fortunati. Abbiamo buona partita, peccato per l’infortunio di Vergani. Ha un problema al ginocchio e speriamo che si tratti solo di una distorsione. Le sensazioni? Non le conosciamo, ma la dottoressa teme un problema più serio». Sebastiani, quindi, guarda al mercato: «Ci siamo, stiamo guardando cosa ci può migliorare, se esce bene, altrimenti stiamo così. Senza Vergani ci vuole un’altra punta. Arriva una mezzala? Nomi non ne faccio, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo 2-3 profili in mente».

Prima di andare via, Sebastiani, punta il dito su alcune decisioni arbitrali. «In questa categoria se vuoi fare calcio e vuoi portarla ad un buon livello, è necessario il Var. Non è malafede, ma l’occhio umano non basta. Il gol dell’Arezzo è viziato da un fallo, c’era un rigore per noi e Moruzzi forse è stato graziato per un doppio giallo», conclude il patron del Pescara, che oggi si tufferà nel mercato per rinforzare la squadra.

IL MERCATO Dopo aver ingaggiato il 19enne attaccante Luca Sasanelli, il Delfino vuole rinforzare la rosa con un paio di colpi. Il fantasista Marco Delle Monache della Sampdoria resta una suggestione, difficile da concretizzare, visto che ha richieste dalla B e in quel ruolo Zeman è già ben coperto. A centrocampo se dovesse saltare l’ingaggio della mezzala Lorenzo Meazzi dell’Entella, allora i biancazzurri si butteranno su altri obiettivi. Piace Lorenzo Lonardi del Sudtirol, ma anche Alex Blanco del Como. Seguito da vicino anche Jean Freddi Greco del Vicenza. Per l’attacco tra i giocatori seguiti ci sono Pecorino e Rauti del Sudtirol, Da Graca della Juve e Pandolfi del Cittadella.

LE PROSSIME GARE Ora per i biancazzurri arrivano due impegni casalinghi di sabato. Prima il Sestri Levante (sabato 27 gennaio ore 18,30) e poi il derby con il Pineto (sabato 3 febbraio ore 20,45). (l.d.m.)