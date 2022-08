È ucraina la prima semifinalista nazionale di Miss Mondo Abruzzo

Roseto degli Abruzzi ha ospitato la prima finale regionale di Miss Mondo Italia organizzata dall’Agenzia Fourevent rappresentata da Camillo Del Romano. Piazza della Repubblica ha accolto il pubblico presente con uno spettacolo completo fra moda, bellezza e musica. Le 21 miss in gara per lo più abruzzesi, unite alle ragazze delle Marche, Molise e Lazio, si sono contese l’ambita fascia e coroncina valida per partecipare alle fasi finali di Miss Mondo in programma a Gallipoli.

La prima classificata con fascia semifinalista nazionale è Viktoriya Yurkevych, 17 anni, residente a Pescara ma di origine ucraina, bionda che con i suoi 177 cm di altezza aspira ad affermarsi come modella. Al secondo posto con fascia Miss Mondo Roseto si è classificata Camilla De Berardinis, 18 anni, di Pescara. Terza classificata con fascia Miss Gil Cagnè si è classificata Giada Pelusi 19 anni di Atri. Al quarto posto con fascia Miss Caroli Hotel si è classificata Lavinia Puggioni 17 anni di Ardea. Infine la fascia de La Miss del Web by Agricola è stata vinta da Aurora Gianni con i voti online sul sito di Miss Mondo Italia.

Sono stati assegnati vari riconoscimenti per eleganza, cinema, portamento e fotogenia alle miss Alice Luis Galassi, Martina Conte, Valentina Morelli, Ylenia Ciccocioppo, Angela Del Rosso, Clizia Lanciotti, Elisa Ceroli, Giulia Bracalenti, Helena Pelagatti e Rebecca Bertarelli. Le altre altre miss in gara sono state Giorgia Caravaggio, Sofia Tassone, Alice Segantini, Sophia Galasso, Illiana Milillo e Aurora Verni.

Il tour continua con la prossima tappa del 28 agosto a Termoli.