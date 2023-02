Addio a Di Sabatino, medico e politico

TERAMO. Si svolgono alle 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in piazza Garibaldi i funerali di Filippo Di Sabatino, 81 anni, medico ed ex politico. Di Sabatino si è spento a 81 anni, nella sua abitazione, per le conseguenze di una grave malattia contro la quale combatteva ormai da tempo.

A lungo ufficiale sanitario, ruolo che lo aveva portato a essere conosciuto e apprezzato per i suoi modi garbati ed eleganti da tanti utenti, era stato impegnato nella struttura di prevenzione e tutela della salute pubblica della Asl. Per 15 anni Di Sabatino è stato anche presidente provinciale dell’Ordine dei medici, incarico nel quale è stato particolarmente apprezzato dai colleghi, prima di concludere la sua carriera professionale nell’azienda sanitaria pescarese durante il periodo in cui era direttore generale Angelo Cordone.

L’esperienza e la stima guadagnate nella professione furono per Di Sabatino anche il punto di partenza per un coinvolgimento diretto in politica. Nel 2000, infatti, fu eletto in consiglio regionale con la lista dell’Udc a sostegno del presidente Giovanni Pace. Per il quinquennio successivo diede il proprio contributo alla maggioranza di centrodestra, ricoprendo anche l’incarico di presidente della seconda commissione consiliare.