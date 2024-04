Apre la porta a uno sconosciuto che l’aggredisce e la violenta

ALBA ADRIATICA. Un incubo durato lunghissimi minuti, una sequenza da film americano di violenza urbana: ma purtroppo non era un film e il luogo del grave fatto di cronaca non era New York o Los Angeles ma la zona nord di Alba Adriatica.

Martedì scorso una donna albense di 39 anni ha subìto violenza sessuale in casa propria da un uomo di origine africana non in regola con i documenti di soggiorno, che si è introdotto di forza nel suo appartamento dopo aver suonato il campanello.

Il 25enne presunto autore della violenza è poi fuggito, ma grazie a testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri e ora è rinchiuso nel carcere teramano di Castrogno.

