Castelli di sabbia come sculture / FOTOGALLERY

TORTORETO. Secchielli e palette conquistano Tortoreto Lido nella ventottesima edizione del concorso per i Castelli di Sabbia. Lo slittamento di 12 ore, dettato delle avverse condizioni climatiche, non ha frenato l’entusiasmo e la creatività. A vincere il concorso è un gruppo milanese è il vincitore.

Artisti della sabbia e principianti, adulti e bambini, tutti insieme appassionatamente si sono cimentati nella realizzazione dei castelli di sabbia che domenica 12 agosto hanno riempito la spiaggia libera tra gli stabilimenti Quattro Palme e Lido Sirena. Punta di diamante dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, il concorso ha visto partecipare ben trenta agguerriti gruppi, che si sono sfidati a colpi di secchielli, palette, arte e fantasia, per poi ritrovarsi tutti la sera in piazza Carducci per festeggiare insieme e conoscere il nome del castello più bello.

La gara dei castelli di sabbia

Un gatto, uno squalo, un simpatico maialino e originalissimi castelli: queste sono solo alcune delle opere che sono state realizzate, ma che non sono comunque riuscite a superare il "Lion Kingdom", creato da un gruppo proveniente da Milano, che è riuscito ad imporsi, grazie soprattutto alla cura del dettaglio e la perfezione nella realizzazione. Protagonista dell’operà è un leone con il suo castello.

Secondo posto per i fedelissimi di Civita Castellana con il “Castel fantasma”, opera che raffigura un castello fantasma. Terzo posto per i Superamici, che hanno dato vita a un bellissimo “Abruzzo in miniatura” valorizzando le bellezze della nostra regione.

Valutare l'originalità e la realizzazione non è stata una passeggiata per la giuria. Tutti hanno ricevuto un premio, anche se di valore diverso in base alla classifica: buoni spesa presso attività locali, ma anche prosciutti, pasta, biscotti e vino, per festeggiare tutti insieme la bella esperienza dei Castelli di Sabbia.