Crollo a Firenze, uno dei tre morti è di Montorio / CHI ERA

TERAMO. Uno dei tre morti nel crollo del cantiere del supermercato Esselunga a Firenze è originario di Montorio al Vomano: è Luigi Coclite 60 anni, da molti anni residente a Vicarello, frazione di Collesalvetti (Livorno) e sposato con una donna toscana. Al cantiere, da quanto appreso, stamani era accorsa anche la moglie.

Non è stata resa nota al momento l'identità dell'altra vittima accertata ma non ancora estratta dalle macerie così come i nomi delle tre persone che si stanno cercando sotto le macerie. Il bilancio vede anche tre operai feriti, ricoverati all'ospedale di Careggi, che si trova non lontano dal luogo dell'incidente: sono tutti e tre originari della Romania e hanno 37, 48 e 51 anni.

L'edificio crollato a Firenze

CHI ERA. Fan di Mario Biondi e tifoso dell'Inter, 30 anni fa aveva lasciato l'Abruzzo, per salire in Toscana. Così viene ricordato a Vicarello, la frazione di Collesalvetti, vicino a Livorno, Luigi Coclite, 60 anni, la prima vittima accertata del crollo nel supermercato in costruzione a Firenze. Lascia due figli, di 18 e 22 anni, impegnati nello sport e nel volontariato. Era originario di Montorio al Vomano. Aveva mantenuto i legami col paese dove vivono la madre Italia e i fratelli, e dove tornava spesso. Era emigrato anche per amore, non solo per lavoro: Luigi Coclite aveva conosciuto la moglie livornese durante una gita nella costa toscana e si erano sposati nel 1999. Insieme avevano messo su una ditta per un periodo. Poi lui aveva trovato lavoro come autotrasportatore. Appresa la notizia i familiari si sono stretti nel dolore. Adottato da Collesalvetti, seppur attaccato alla sua terra d'origine, Luigi Coclite è descritto nel paese livornese, da sindaco e assessori, come grande lavoratore, persona seria dai sani valori, padre di famiglia presente e affettuoso per moglie e figli. Collesalvetti ha proclamato il lutto cittadino.

L'inchiesta aperta per crollo colposo e omicidio colposo è al momento senza indagati. Cordoglio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una telefonata al sindaco, Dario Nardella. I sindacati hanno proclamato in Toscana uno sciopero generale per le ultime due ore di turno. Landini (Cgil) attacca: "Mille morti, ma il governo ha reintrodotto il subappalto". La Lega replica: "Sono parole disgustose".

IL SINDACO DI MONTORIO. «Sono scosso, è una famiglia che conoscevo sin da bambino. Siamo profondamente addolorati». Così interviene il sindaco di Montorio Fabio Altitonante in merito alla tragica morte di Luigi Coclite, l'operaio originario abruzzese che è stato travolto oggi nel cantiere di Firenze. «Siamo una piccola comunità, e la vicenda ci colpisce e vogliamo stare vicini alla mamma Italia e ai fratelli Marco e Simone. Così come vogliamo stare vicini anche ai figli di Luigi, Alessio e Lucrezia. È una famiglia di lavoratori, spesso colpita dalle difficoltà della vita come tutti. Io conoscevo meno bene Luigi proprio perché anni fa aveva scelto la strada della Toscana per lavorare», chiude il sindaco.