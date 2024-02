Crollo di Firenze, l'inchiesta arriva in Abruzzo

Tra le 61 ditte che lavorano nel cantiere di Firenze per la realizzazione del supermercato

Esselunga, dove venerdì scorso si è verificato il tragico crollo, c'è anche la ditta Rdb, colosso del cemento armato di Atri, che ha fornito le travi per il cantiere.

La tragedia ha visto tra le vittime il montoriese d’origine Luigi Coclite, 59enne operaio specializzato nella guida di mezzi pesanti che si trovava sul posto a scaricare

il calcestruzzo per i lavori di cementificazione.

La Procura di Firenze ha avviato l'indagine e ha contattato le ditte presenti in cantiere, compresa la Rdb. L'amministratore delegato, ascoltato dal Tg3 Abruzzo ha confermato la realizzazioni delle travi per il cantiere di Firenze e, a specifica domanda, ha detto di non aver ricevuto (al momento) alcun avviso di garanzia.